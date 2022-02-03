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Пекін-2022. Розклад Олімпіади на 3 лютого

Сьогодні 07:48 751 0
У цей день відбудуться змагання з керлінгу, хокею та фристайлу
Пекін-2022. Розклад Олімпіади на 3 лютого
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

3 лютого відбудеться 2-й день Олімпійських ігор-2022.

У цей день відбудуться матчі 2-4 турів турніру з керлінгу у міксті. Також стартують змагання у фристайлі - відбудуться перші кваліфікації у жінок та чоловіків. Ще буде зіграно чотири матчі першого туру жіночого хокейного турніру.

Актуально: Пекін-2022. Повний розклад Олімпійських ігор

Розклад 2-го дня Олімпіади-2022, 3 лютого (четвер)

  • 03:05. Керлінг. Мікст. 2-й тур. Австралія - Китай
  • 03:05. Керлінг. Мікст. 2-й тур. Швеція - Чехія
  • 03:05. Керлінг. Мікст. 2-й тур. США - Італія
  • 03:05. Керлінг. Мікст. 2-й тур. Велика Британія - Канада
  • 06:10. Хокей. Жінки. Група B. 1-й тур: Чехія - Китай
  • 06:10. Хокей. Жінки. Група A. 1-й тур: Канада - Швейцарія
  • 08:05. Керлінг. Мікст. 3-й тур. Італія - Швейцарія
  • 08:05. Керлінг. Мікст. 3-й тур. США - Норвегія
  • 10:40. Хокей. Жінки. Група B. 1-й тур: Швеція - Японія
  • 12:00. Фристайл. Жінки. Могул. 1-а кваліфікація
  • 13:45. Фристайл. Чоловіки. Могул. 1-а кваліфікація
  • 14:05. Керлінг. Мікст. 4-й тур. Норвегія - Канада
  • 14:05. Керлінг. Мікст. 4-й тур. Швейцарія - Велика Британія
  • 14:05. Керлінг. Мікст. 4-й тур. Китай - Швеція
  • 14:05. Керлінг. Мікст. 4-й тур. Чехія - Австралія
  • 15:10. Хокей. Жінки. Група A. 1-й тур: Фінляндія - США
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