Пекін-2022. Розклад Олімпіади на 3 лютого

Джерело - Чемпіон.
3 лютого відбудеться 2-й день Олімпійських ігор-2022.
У цей день відбудуться матчі 2-4 турів турніру з керлінгу у міксті. Також стартують змагання у фристайлі - відбудуться перші кваліфікації у жінок та чоловіків. Ще буде зіграно чотири матчі першого туру жіночого хокейного турніру.
Актуально: Пекін-2022. Повний розклад Олімпійських ігор
Розклад 2-го дня Олімпіади-2022, 3 лютого (четвер)
- 03:05. Керлінг. Мікст. 2-й тур. Австралія - Китай
- 03:05. Керлінг. Мікст. 2-й тур. Швеція - Чехія
- 03:05. Керлінг. Мікст. 2-й тур. США - Італія
- 03:05. Керлінг. Мікст. 2-й тур. Велика Британія - Канада
- 06:10. Хокей. Жінки. Група B. 1-й тур: Чехія - Китай
- 06:10. Хокей. Жінки. Група A. 1-й тур: Канада - Швейцарія
- 08:05. Керлінг. Мікст. 3-й тур. Італія - Швейцарія
- 08:05. Керлінг. Мікст. 3-й тур. США - Норвегія
- 10:40. Хокей. Жінки. Група B. 1-й тур: Швеція - Японія
- 12:00. Фристайл. Жінки. Могул. 1-а кваліфікація
- 13:45. Фристайл. Чоловіки. Могул. 1-а кваліфікація
- 14:05. Керлінг. Мікст. 4-й тур. Норвегія - Канада
- 14:05. Керлінг. Мікст. 4-й тур. Швейцарія - Велика Британія
- 14:05. Керлінг. Мікст. 4-й тур. Китай - Швеція
- 14:05. Керлінг. Мікст. 4-й тур. Чехія - Австралія
- 15:10. Хокей. Жінки. Група A. 1-й тур: Фінляндія - США