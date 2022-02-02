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Український журналіст у Пекіні здав позитивний тест на коронавірус

Сьогодні 16:47 144 0
Журналіст перебуває на карантині
Український журналіст у Пекіні здав позитивний тест на коронавірус
#Олімпіада-2022

Джерело - Детектор медіа.

Український журналіст Євген Перестенко із телевізійної групи Суспільного отримав позитивний тест на коронавірус і зараз перебуває на карантині в ізоляційному готелі в Пекіні.

Про це розповіла журналістка UA: Першого Дар’я Кузнецова.

"Це мої четверті Олімпійські Ігри на місці подій і другі в умовах карантину. Пекін набагато жорстокіший за Токіо в плані ізоляції учасників Ігор від місцевого населення: офіційні готелі обнесені парканом, виїзд за територію тільки олімпійським транспортом, усі китайці у щільних захисних костюмах.

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І не лише у біатлонній збірній є випадки позитивних тестів, наш кореспондент Євген Перестенко також зараз перебуває на карантині в ізоляційному готелі", - зазначила Дар’я Кузнецова.

Нагадаємо,  що 2 лютого вранці біатлоністка Олена Білосюк отримала позитивний тест на коронавірус, через що не зможе взяти участь в кількох перших стартах на Олімпіаді-2022.

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