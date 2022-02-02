Меркушина відправиться до Пекіна на Олімпіаду-2022

На жаль коронавірус втручається у тренувальний процес спортсменів і під час Олімпійських ігор

Джерело - НОК України.

Тренерська рада Федерації біатлону України звернулася до Національного олімпійського комітету України щодо включення Анастасії Меркушиної до складу Олімпійської збірної у статусі запасної спортсменки.

Про це повідомляє пресслужба НОК України.

Нагадаємо, що капітан жіночої команди з біатлону Олена Білосюк здала позитивний тест на коронавірус під час щоденного контролю за станом здоров’я на зимових Олімпійських іграх-2022.

Згідно з правилами, встановлених Оргкомітетом Ігор, українка ізольована, проходить щоденне тестування і має постійну підтримку від лікаря команди. Спортсменка зможе повернутися до команди лише після здачі двох негативних тестів. То ж Меркушина зможе у разі необхідності замінити Олену, якщо стан останньої не покращиться.

НОК України оперативно відреагував на звернення Федерації і планується, що вже 5 лютого після проходження процедури й обов’язкового отримання двох негативних ПЛР-тестів з різницею у 24 години, Анастасія Меркушина відправиться до Пекіна.

Остаточне рішення щодо заявки на олімпійські гонки буде прийматися тренерською радою з урахуванням стану Олени Білосюк.