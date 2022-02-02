Збірна США здолала Австралію. Результати матчів 1 туру турніру з керлінгу у міксті на Олімпіаді-2022

Джерело - Чемпіон.
США у напруженому матчі перемогли Австралію, а Китай здолав Швейцарію. Шведи програли Великій Британії - 5:9. Чехія святкувала перемогу над Норвегією.
Завтра, 3 лютого, відбудуться матчі 2-4 турів турніру з керлінгу у міксті.
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Відзначимо, що у змаганнях з керлінгу беруть участь десять країн. Усі команди грають одна проти одної по одному разу на стадії колового турніру. Чотири команди, які посіли найкращі місця за підсумками колового турніру, вийдуть у півфінали. Команди, які програли у півфіналах, зустрінуться у матчі за бронзові медалі, а переможці зіграють матч за золото.
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Швеція - Велика Британія 5:9
Австралія - США 5:6
Норвегія - Чехія 6:7
Китай - Швейцарія 7:6