Головне
Україна в півфіналі Євро-2022 зіграє проти Росії
Вчора 19:44 3044 4
Обамеянг став гравцем Барселони
Сьогодні 13:24 197
Гутцайт: Україну могли позбавити права виступати під нашим прапором
Сьогодні 13:03 554
Гутцайт: Якщо у Пекіні-2022 не буде жодної медалі - це провал
Сьогодні 11:33 324
Білосюк захворіла на коронавірус перед Олімпіадою
Сьогодні 10:42 480
Динамо цікавиться форвардом Сочі
Сьогодні 09:12 1129
Євро-2022 з футзалу: УЄФА визначила час початку півфінального матчу Україна - Росія
Сьогодні 08:27 1160
Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор
Сьогодні 08:16 29336 1
Депутат Трухін пропонував поліцейському хабаря - журналісти опублікували резонансне відео з місця ДТП
Сьогодні 06:24 662
Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати
Сьогодні 05:01 64438 5
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Збірна США здолала Австралію. Результати матчів 1 туру турніру з керлінгу у міксті на Олімпіаді-2022

Сьогодні 16:04 75 0
У перший день відбудуться лише матчі з керлінгу
Збірна США здолала Австралію. Результати матчів 1 туру турніру з керлінгу у міксті на Олімпіаді-2022
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

США у напруженому матчі перемогли Австралію, а Китай здолав Швейцарію. Шведи програли Великій Британії - 5:9. Чехія святкувала перемогу над Норвегією.

Завтра, 3 лютого, відбудуться матчі 2-4 турів турніру з керлінгу у міксті.

Актуально: Пекін-2022: Олімпійський турнір з керлінгу у міксті - розклад матчів

Відзначимо, що у змаганнях з керлінгу беруть участь десять країн. Усі команди грають одна проти одної по одному разу на стадії колового турніру. Чотири команди, які посіли найкращі місця за підсумками колового турніру, вийдуть у півфінали. Команди, які програли у півфіналах, зустрінуться у матчі за бронзові медалі, а переможці зіграють матч за золото.

Актуально: Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор

Зимові Олімпійські ігри-2022
Пекін (Китай)
Керлінг, мікст
1 тур, 2 лютого

Швеція - Велика Британія 5:9

Австралія - США 5:6

Норвегія - Чехія 6:7

Китай - Швейцарія 7:6

Коментарі ()
Популярне зараз
Підтримаємо збірну України у Глазго! Підтримаємо збірну України у Глазго! 24302
Розклад матчів чоловічого хокейного турніру на Зимових Олімпійських іграх-2022 Розклад матчів чоловічого хокейного турніру на Зимових Олімпійських іграх-2022 20098
Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор 29336 1
Зимові Олімпійські ігри-2022. Розклад біатлонних гонок Зимові Олімпійські ігри-2022. Розклад біатлонних гонок 18295
Російський тренер: Наші спортсмени не будуть говорити українською мовою Російський тренер: Наші спортсмени не будуть говорити українською мовою 45306 2
Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати 64438 5
Рекомендуємо
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять" 11291
Україна в півфіналі Євро-2022 зіграє проти Росії Україна в півфіналі Євро-2022 зіграє проти Росії 3044 4
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 75239
Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram 16838
Стало відомо, скільки отримає збірна України за вихід на ЧС-2022 Стало відомо, скільки отримає збірна України за вихід на ЧС-2022 9380
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 24142