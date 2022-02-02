Збірна США здолала Австралію. Результати матчів 1 туру турніру з керлінгу у міксті на Олімпіаді-2022

У перший день відбудуться лише матчі з керлінгу

Джерело - Чемпіон.

США у напруженому матчі перемогли Австралію, а Китай здолав Швейцарію. Шведи програли Великій Британії - 5:9. Чехія святкувала перемогу над Норвегією.

Завтра, 3 лютого, відбудуться матчі 2-4 турів турніру з керлінгу у міксті.

Відзначимо, що у змаганнях з керлінгу беруть участь десять країн. Усі команди грають одна проти одної по одному разу на стадії колового турніру. Чотири команди, які посіли найкращі місця за підсумками колового турніру, вийдуть у півфінали. Команди, які програли у півфіналах, зустрінуться у матчі за бронзові медалі, а переможці зіграють матч за золото.

Зимові Олімпійські ігри-2022

Пекін (Китай)

Керлінг, мікст

1 тур, 2 лютого

Швеція - Велика Британія 5:9

Австралія - США 5:6

Норвегія - Чехія 6:7

Китай - Швейцарія 7:6