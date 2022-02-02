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Пекін-2022: Олімпійський турнір з керлінгу у міксті - розклад матчів

Сьогодні 12:19 365 0
Змішані пари розігрують золото Олімпійських ігор-2022 у керлінгу
Пекін-2022: Олімпійський турнір з керлінгу у міксті - розклад матчів
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

Календар ігор та склад учасників змагань зимових Олімпійських ігор-2022 у Пекіні з керлінгу у міксті.

 Змішані команди стартують ще до офіційного відкриття Олімпіади-2022 2 лютого. Закінчаться змагання з керлінгу фінальним матчем турніру у жінок 20 лютого.

Актуально: Пекін-2022. Повний розклад Олімпійських ігор

У змішаних парних змаганнях змагатимуться десять країн. Усі команди зіграють одна проти одної по одному разу на стадії колового турніру. Чотири команди, які посіли найкращі місця за підсумками колового турніру, вийдуть у півфінали. Команди, які програли у півфіналах, зустрінуться у матчі за бронзові медалі, а переможці зіграють матч за золото.

Груповий етап

2 лютого, середа

  • 14:05. Швеція - Велика Британія
  • 14:05. Австралія - ​​США
  • 14:05. Норвегія - Чехія
  • 14:05. Китай - Швейцарія

3 лютого, четвер

  • 03:05. Австралія - ​​Китай
  • 03:05. Швеція - Чехія
  • 03:05. США  - Італія
  • 03:05. Велика Британія - Канада
  • 08:05. Італія - Швейцарія
  • 08:05. США - Норвегія
  • 14:05. Норвегія - Канада
  • 14:05. Швейцарія - Велика Британія
  • 14:05. Китай - Швеція
  • 14:05. Чехія - Австралія

Актуально: Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор

4 лютого, п'ятниця

  • 02:35. Швеція - Австралія
  • 02:35. Канада - Швейцарія
  • 02:35. Італія - ​​Норвегія
  • 07:35. Чехія - Італія
  • 07:35. Китай - Канада
  • 07:35. Велика Британія - Австралія
  • 07:35. Швеція - США

5 лютого, субота

  • 03:05. Австралія - ​​Норвегія. 03:05. 
  • 03:05. Швейцарія - Швеція. 3:05
  • 08:05. Китай - США. 08:05
  • 08:05. Чехія - Велика Британія. 08:05
  • 08:05. Швеція - Канада. 08:05
  • 08:05. Австралія - ​​Італія. 08:05
  • 14:05. Велика Британія - Італія. 14:05
  • 14:05. Норвегія - Китай. 14:05
  • 14:05. Чехія - Швейцарія. 14:05
  • 14:05. США - Канада. 14:05

6 лютого, неділя

  • 03:05. США - Чехія
  • 03:05. Велика Британія - Китай
  • 08:05. Норвегія - Швеція
  • 08:05. Австралія - ​​Швейцарія
  • 08:05. Італія - Китай
  • 08:05. Канада - Чехія
  • 14:05. Канада - Австралія
  • 14:05. Італія - ​​Швеція
  • 14:05. Швейцарія - США
  • 14:05. Норвегія - Велика Британія

7 лютого, понеділок

  1. 03:05. Швейцарія - Норвегія
  2. 03:05. Канада - Італія
  3. 03:05. США - Велика Британія
  4. 03:05. Чехія - Китай

14:05. Півфінали

8 лютого, вівторок

  • 02:05. Матч за 3 місце
  • 08:05. Фінал
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