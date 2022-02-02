Пекін-2022: Олімпійський турнір з керлінгу у міксті - розклад матчів

Змішані пари розігрують золото Олімпійських ігор-2022 у керлінгу

Джерело - Чемпіон.

Календар ігор та склад учасників змагань зимових Олімпійських ігор-2022 у Пекіні з керлінгу у міксті.

Змішані команди стартують ще до офіційного відкриття Олімпіади-2022 2 лютого. Закінчаться змагання з керлінгу фінальним матчем турніру у жінок 20 лютого.

У змішаних парних змаганнях змагатимуться десять країн. Усі команди зіграють одна проти одної по одному разу на стадії колового турніру. Чотири команди, які посіли найкращі місця за підсумками колового турніру, вийдуть у півфінали. Команди, які програли у півфіналах, зустрінуться у матчі за бронзові медалі, а переможці зіграють матч за золото.

Груповий етап

2 лютого, середа

14:05. Швеція - Велика Британія

14:05. Австралія - ​​США

14:05. Норвегія - Чехія

14:05. Китай - Швейцарія

3 лютого, четвер

03:05. Австралія - ​​Китай

03:05. Швеція - Чехія

03:05. США - Італія

03:05. Велика Британія - Канада

08:05. Італія - Швейцарія

08:05. США - Норвегія

14:05. Норвегія - Канада

14:05. Швейцарія - Велика Британія

14:05. Китай - Швеція

14:05. Чехія - Австралія

4 лютого, п'ятниця

02:35. Швеція - Австралія

02:35. Канада - Швейцарія

02:35. Італія - ​​Норвегія

07:35. Чехія - Італія

07:35. Китай - Канада

07:35. Велика Британія - Австралія

07:35. Швеція - США

5 лютого, субота

03:05. Австралія - ​​Норвегія. 03:05.

03:05. Швейцарія - Швеція. 3:05

08:05. Китай - США. 08:05

08:05. Чехія - Велика Британія. 08:05

08:05. Швеція - Канада. 08:05

08:05. Австралія - ​​Італія. 08:05

14:05. Велика Британія - Італія. 14:05

14:05. Норвегія - Китай. 14:05

14:05. Чехія - Швейцарія. 14:05

14:05. США - Канада. 14:05

6 лютого, неділя

03:05. США - Чехія

03:05. Велика Британія - Китай

08:05. Норвегія - Швеція

08:05. Австралія - ​​Швейцарія

08:05. Італія - Китай

08:05. Канада - Чехія

14:05. Канада - Австралія

14:05. Італія - ​​Швеція

14:05. Швейцарія - США

14:05. Норвегія - Велика Британія

7 лютого, понеділок

03:05. Швейцарія - Норвегія 03:05. Канада - Італія 03:05. США - Велика Британія 03:05. Чехія - Китай

14:05. Півфінали

8 лютого, вівторок