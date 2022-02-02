Пекін-2022: Олімпійський турнір з керлінгу у міксті - розклад матчів

Джерело - Чемпіон.
Календар ігор та склад учасників змагань зимових Олімпійських ігор-2022 у Пекіні з керлінгу у міксті.
Змішані команди стартують ще до офіційного відкриття Олімпіади-2022 2 лютого. Закінчаться змагання з керлінгу фінальним матчем турніру у жінок 20 лютого.
Актуально: Пекін-2022. Повний розклад Олімпійських ігор
У змішаних парних змаганнях змагатимуться десять країн. Усі команди зіграють одна проти одної по одному разу на стадії колового турніру. Чотири команди, які посіли найкращі місця за підсумками колового турніру, вийдуть у півфінали. Команди, які програли у півфіналах, зустрінуться у матчі за бронзові медалі, а переможці зіграють матч за золото.
Груповий етап
2 лютого, середа
- 14:05. Швеція - Велика Британія
- 14:05. Австралія - США
- 14:05. Норвегія - Чехія
- 14:05. Китай - Швейцарія
3 лютого, четвер
- 03:05. Австралія - Китай
- 03:05. Швеція - Чехія
- 03:05. США - Італія
- 03:05. Велика Британія - Канада
- 08:05. Італія - Швейцарія
- 08:05. США - Норвегія
- 14:05. Норвегія - Канада
- 14:05. Швейцарія - Велика Британія
- 14:05. Китай - Швеція
- 14:05. Чехія - Австралія
Актуально: Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор
4 лютого, п'ятниця
- 02:35. Швеція - Австралія
- 02:35. Канада - Швейцарія
- 02:35. Італія - Норвегія
- 07:35. Чехія - Італія
- 07:35. Китай - Канада
- 07:35. Велика Британія - Австралія
- 07:35. Швеція - США
5 лютого, субота
- 03:05. Австралія - Норвегія. 03:05.
- 03:05. Швейцарія - Швеція. 3:05
- 08:05. Китай - США. 08:05
- 08:05. Чехія - Велика Британія. 08:05
- 08:05. Швеція - Канада. 08:05
- 08:05. Австралія - Італія. 08:05
- 14:05. Велика Британія - Італія. 14:05
- 14:05. Норвегія - Китай. 14:05
- 14:05. Чехія - Швейцарія. 14:05
- 14:05. США - Канада. 14:05
6 лютого, неділя
- 03:05. США - Чехія
- 03:05. Велика Британія - Китай
- 08:05. Норвегія - Швеція
- 08:05. Австралія - Швейцарія
- 08:05. Італія - Китай
- 08:05. Канада - Чехія
- 14:05. Канада - Австралія
- 14:05. Італія - Швеція
- 14:05. Швейцарія - США
- 14:05. Норвегія - Велика Британія
7 лютого, понеділок
- 03:05. Швейцарія - Норвегія
- 03:05. Канада - Італія
- 03:05. США - Велика Британія
- 03:05. Чехія - Китай
14:05. Півфінали
8 лютого, вівторок
- 02:05. Матч за 3 місце
- 08:05. Фінал