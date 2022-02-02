Головне
Україна в півфіналі Євро-2022 зіграє проти Росії
Вчора 19:44 3202 4
Обамеянг став гравцем Барселони
Сьогодні 13:24 234
Гутцайт: Україну могли позбавити права виступати під нашим прапором
Сьогодні 13:03 966
Гутцайт: Якщо у Пекіні-2022 не буде жодної медалі - це провал
Сьогодні 11:33 443
Білосюк захворіла на коронавірус перед Олімпіадою
Сьогодні 10:42 557
Динамо цікавиться форвардом Сочі
Сьогодні 09:12 1602
Євро-2022 з футзалу: УЄФА визначила час початку півфінального матчу Україна - Росія
Сьогодні 08:27 1337
Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор
Сьогодні 08:16 29556 1
Депутат Трухін пропонував поліцейському хабаря - журналісти опублікували резонансне відео з місця ДТП
Сьогодні 06:24 704
Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати
Сьогодні 05:01 64825 5
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Пекін-2022. Розклад Олімпіади на 3 лютого

Сьогодні 17:03 191 0
У цей день відбудуться змагання з керлінгу, хокею та фристайлу
Пекін-2022. Розклад Олімпіади на 3 лютого
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

3 лютого відбудеться 2-й день Олімпійських ігор-2022.

У цей день відбудуться матчі 2-4 турів турніру з керлінгу у міксті. Також стартують змагання у фристайлі - відбудуться перші кваліфікації у жінок та чоловіків. Ще буде зіграно чотири матчі першого туру жіночого хокейного турніру.

Актуально: Пекін-2022. Повний розклад Олімпійських ігор

Розклад 2-го дня Олімпіади-2022, 3 лютого (четвер)

  • 03:05. Керлінг. Мікст. 2-й тур. Австралія - Китай
  • 03:05. Керлінг. Мікст. 2-й тур. Швеція - Чехія
  • 03:05. Керлінг. Мікст. 2-й тур. США - Італія
  • 03:05. Керлінг. Мікст. 2-й тур. Велика Британія - Канада
  • 06:10. Хокей. Жінки. Група B. 1-й тур: Чехія - Китай
  • 06:10. Хокей. Жінки. Група A. 1-й тур: Канада - Швейцарія
  • 08:05. Керлінг. Мікст. 3-й тур. Італія - Швейцарія
  • 08:05. Керлінг. Мікст. 3-й тур. США - Норвегія
  • 10:40. Хокей. Жінки. Група B. 1-й тур: Швеція - Японія
  • 12:00. Фристайл. Жінки. Могул. 1-а кваліфікація
  • 13:45. Фристайл. Чоловіки. Могул. 1-а кваліфікація
  • 14:05. Керлінг. Мікст. 4-й тур. Норвегія - Канада
  • 14:05. Керлінг. Мікст. 4-й тур. Швейцарія - Велика Британія
  • 14:05. Керлінг. Мікст. 4-й тур. Китай - Швеція
  • 14:05. Керлінг. Мікст. 4-й тур. Чехія - Австралія
  • 15:10. Хокей. Жінки. Група A. 1-й тур: Фінляндія - США
Коментарі ()
Популярне зараз
Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати 64825 5
Підтримаємо збірну України у Глазго! Підтримаємо збірну України у Глазго! 24490
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 11827 1
Зимові Олімпійські ігри-2022. Розклад біатлонних гонок Зимові Олімпійські ігри-2022. Розклад біатлонних гонок 18569
Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор 29556 1
Розклад матчів чоловічого хокейного турніру на Зимових Олімпійських іграх-2022 Розклад матчів чоловічого хокейного турніру на Зимових Олімпійських іграх-2022 20314
Рекомендуємо
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 15140
Лобановського я підвів: олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 32608 1
Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки, яка мріє працювати в прес-службі Реалу Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки, яка мріє працювати в прес-службі Реалу 21629 2
Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення 1805
Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні 17587 3
Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний 8746 2