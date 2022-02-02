Пекін-2022. Розклад Олімпіади на 3 лютого

У цей день відбудуться змагання з керлінгу, хокею та фристайлу

Джерело - Чемпіон.

3 лютого відбудеться 2-й день Олімпійських ігор-2022.

У цей день відбудуться матчі 2-4 турів турніру з керлінгу у міксті. Також стартують змагання у фристайлі - відбудуться перші кваліфікації у жінок та чоловіків. Ще буде зіграно чотири матчі першого туру жіночого хокейного турніру.

Розклад 2-го дня Олімпіади-2022, 3 лютого (четвер)