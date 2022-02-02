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Українські спортсмени стартували на Олімпіаді-2022 у Пекіні

Сьогодні 15:03 197 0
Перші українські спортсмени взяли участь у санному спорті
Українські спортсмени стартували на Олімпіаді-2022 у Пекіні
Фото Getty Images
#Олімпіада-2022, #Антон Дукач, #Андрій Мандзій

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 2 лютого, на Олімпійських іграх-2022 розпочалися тренувальні заїзди у саночників (чоловіки-одиначки).

Українці Антон Дукач та Андрій Мандзій були у стартовому складі групи А. Антон Дукач не зміг фінішувати під час свого першого заїзду, а Андрій Мандзій пропустив заїзди.

Актуально: Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор

У другому тренувальному заїзді Дукач фінішував з результатом 58.756. У другому заїзді групи А це був сьомий результат з 16 спортсменів, які взяли участь у тренуванні.

Нагадаємо, що на Олімпіаді-2022 у Пекіні перші комплекти медалей будуть розіграні 5 лютого. Україну на Іграх представлять 45 спортсменів, які виступають у 12 дисциплінах.

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