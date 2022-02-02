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П'ятиразова чемпіонка світу побоюється їхати на Олімпійські ігри у Пекін

Сьогодні 15:18 208 0
Спортсменка остерігається здати позитивний текст на коронавірус
П'ятиразова чемпіонка світу побоюється їхати на Олімпійські ігри у Пекін
#Олімпіада-2022

Джерело - VG.

П'ятиразова чемпіонка світу, бронзова призерка Олімпійських ігор 2014 року у скіатлоні, норвезька лижниця Гайді Венг побоюється їхати на Олімпіаду до Пекіна. 

Про це розповів тренер збірної Норвегії Уле-Мортен Іверсен.

"Гайді переживає, що може пройти тести вдома, а потім вірус знайдуть у неї в Пекіні. Все залежить від методології проведення тестів. Спочатку він може виявитися позитивним, а за кілька годин негативним.

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Усі, хто вирушає на Олімпіаду, стикаються з такою невизначеністю. Гайді не поїде на Олімпіаду, якщо ризик знову потрапити на карантин", - зазначив Іверсен.

Спортсменка не вилетіла разом із командою через позитивний тест на коронавірус. Термін перебування на карантині завершиться завтра, 3 лютого. Олімпійські ігри розпочнуться 4 лютого.

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