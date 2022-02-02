Головне
Україна в півфіналі Євро-2022 зіграє проти Росії
Вчора 19:44 2811 3
Обамеянг став гравцем Барселони
Сьогодні 13:24 128
Гутцайт: Україну могли позбавити права виступати під нашим прапором
Сьогодні 13:03 277
Гутцайт: Якщо у Пекіні-2022 не буде жодної медалі - це провал
Сьогодні 11:33 225
Білосюк захворіла на коронавірус перед Олімпіадою
Сьогодні 10:42 384
Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор
Сьогодні 08:16 29019 1
Депутат Трухін пропонував поліцейському хабаря - журналісти опублікували резонансне відео з місця ДТП
Сьогодні 06:24 595
Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати
Сьогодні 05:01 63964 5
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому
Вчора 21:06 11510 1
Підтримаємо збірну України у Глазго!
Вчора 19:28 24115
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Спортсменів ОКР найчастіше перевіряли на допінг перед Олімпійськими іграми у Пекіні

Сьогодні 13:48 96 0
Другими у списку стали представники Німеччини
Спортсменів ОКР найчастіше перевіряли на допінг перед Олімпійськими іграми у Пекіні
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

Спортсмени ОКР частіше за представників інших збірних перевірялися на допінг перед зимовими Олімпійськими іграми в Пекіні.

Про це повідомляє ТАСС.

Другими у списку стали представники Німеччини, треті - США.

Актуально: Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор

Найчастіше тестувалися представники гірськолижного спорту, біатлону, лижних гонок, фрістайлу та бобслею, у командних видах спорту - хокею та керлінгу.

Нагадаємо Міжнародний Олімпійський комітет прийняв рішення щодо формату виступів спортсменів з Росії у Пекіні-2022 через допінг-скандал. Це рішення було необхідним у зв'язку з дискваліфікацією російського спорту від великих міжнародних змагань до грудня 2022 року. Через дискваліфікацію Росія на Олімпіадах виступати не може. То ж Росія нині виступає під назвою ОКР.

Коментарі ()
Популярне зараз
Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати 63964 5
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 19659
Розклад матчів чоловічого хокейного турніру на Зимових Олімпійських іграх-2022 Розклад матчів чоловічого хокейного турніру на Зимових Олімпійських іграх-2022 19845
Російський тренер: Наші спортсмени не будуть говорити українською мовою Російський тренер: Наші спортсмени не будуть говорити українською мовою 23881
Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор 29019 1
Підтримаємо збірну України у Глазго! Підтримаємо збірну України у Глазго! 24115
Рекомендуємо
Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний 8739 2
Збірна України проведе додатковий товариський матч, якщо програє Шотландії Збірна України проведе додатковий товариський матч, якщо програє Шотландії 904
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 153083 5
Українські клуби заробили 74 млн євро в єврокубках 2021/2022 Українські клуби заробили 74 млн євро в єврокубках 2021/2022 9012
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини 38479
Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 10108