Другими у списку стали представники Німеччини

Джерело - Чемпіон.

Спортсмени ОКР частіше за представників інших збірних перевірялися на допінг перед зимовими Олімпійськими іграми в Пекіні.

Про це повідомляє ТАСС.

Другими у списку стали представники Німеччини, треті - США.

Найчастіше тестувалися представники гірськолижного спорту, біатлону, лижних гонок, фрістайлу та бобслею, у командних видах спорту - хокею та керлінгу.

Нагадаємо Міжнародний Олімпійський комітет прийняв рішення щодо формату виступів спортсменів з Росії у Пекіні-2022 через допінг-скандал. Це рішення було необхідним у зв'язку з дискваліфікацією російського спорту від великих міжнародних змагань до грудня 2022 року. Через дискваліфікацію Росія на Олімпіадах виступати не може. То ж Росія нині виступає під назвою ОКР.