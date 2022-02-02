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Велепець: Хто замінить Білосюк у змішаній естафеті? Ті, хто буде здоровий

Сьогодні 11:18 188 0
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Велепець: Хто замінить Білосюк у змішаній естафеті? Ті, хто буде здоровий
#Олена Білосюк, #Урош Велепець

Джерело - Суспільне спорт.

Жіноча збірна України з біатлону уже кілька днів без масажів через ситуацію з коронавірусом. 

Про це заявив тренер Урош Велепець.

"Тест Олени - це катастрофа. За команду ще нічого, а Олена жертвувала цілий рік. Пропускала гонки. Вона їх хотіла бігти, але ми говорили, щоб готувалася до Олімпіади. Зробила кілька тренувань тут, з оптимізмом йшла, ну і от. Чекаємо, хто буде наступним. Боїмося цього. З тренера пішло на сервісмена, потім на фізіотерапевта. В нас кілька днів масажу немає, бо фізіотерапевт жіночої команди також на карантині.

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Ті, хто буде здоровий до першого старту. Одна дівчина відпала. Побачимо, що буде завтра-післязавтра. Готуємося до першого старту, естафети, надіємося, що чотири спортсменки будуть негативними. І зможемо потім вибрати. Якщо залишиться дві, то поставимо тих, які є", - сказав Велепець.

Раніше повідомляли, що Олена Білосюк заразилася коронавірусом. Вона була кандидаткою на виступ у змішаній естафеті, яка відкриватиме програму біатлону на Олімпіаді-2022 (субота, 5 лютого, 11:00). Утім, тепер вона на старт не вийде.

На жіночому тренуванні у середу, 2 лютого, були присутні усі українські біатлоністки, крім Олени Білосюк - це Юлія Джима, Дар'я Блашко, Валентина Семеренко та Ірина Петренко.

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