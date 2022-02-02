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Двох білоруських лижниць не пустили на Олімпіаду-2022 через політику

Сьогодні 09:48 107 0
Олімпіада-2022 відбуватиметься з 4 до 20 лютого у Пекіні
Двох білоруських лижниць не пустили на Олімпіаду-2022 через політику
#Олімпіада-2022

Джерело - espreso.tv.

Зі збірної Білорусі перед Олімпійськими іграми у Пекіні виключили лижниць Світлану Андріюк та Дар'ю Долідович, які підтримували опозицію

Про це повідомляє Reuters. 

Федерація лижного спорту Білорусі відкликала ліцензії Світлани Андріюк та Дар'ї Долідович, через що вони втратили можливість виступати на міжнародних змаганнях і відібратися на Олімпіаду-2022. 

Актуально: Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор

Долідович заявила, що рішення про виключення зі збірної Білорусі пов'язане з політичними поглядами її батька - Сергія Долідовича, який критикував самопроголошеного президента країни Олександра Лукашенка.

Андріюк розповіла, що спортивні чиновники звинуватили її у підтримці опозиції. Наразі вона розглядає можливість зміни громадянства та виступів за збірну Польщі. 

Олімпіада-2022 відбуватиметься з 4 до 20 лютого у Пекіні.

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