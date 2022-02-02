Національний олімпійський комітет Білорусі потрапив у скандал в Пекіні

НОК Білорусі свою стратегію обрав для Олімпіади у Пекіні

Офіційні особи Національного олімпійського комітету Білорусі вже встигли спробувати навести свої порядки у Пекіні.

Про це повідомляє Хартія 97%.

Багато хто здивувався повідомленням, що представникам білоруської делегації на ОІ в Пекіні дозволено спілкуватися лише з тими ЗМІ, які отримали акредитацію від НОК.

Ексгенсек Національного олімпійського комітету, а нині керівник міжнародного департаменту Білоруського фонду спортивної солідарності Анатолій Котов, таке рішення спортивних чиновників Білорусі назвав "черговим пробитим дном".

Про принципи взаємодії спортсменів та тренерів зі ЗМІ Національний олімпійський комітет офіційно ніде не повідомляв. Цією інформацією поділилися російські журналісти, знайомі із ситуацією. Не згадують про обмеження і самі спортсмени: ні з держТВ, ні у своїх соцмережах. При цьому, як удалося дізнатися журналістам, розповідати про це членам білоруської делегації ніхто не забороняв.

Про те, що інтерв'ю дозволяється давати лише тим ЗМІ, які отримали акредитацію через НОК, оголосили вже в олімпійському селі на загальнокомандних зборах за участю біатлонної збірної та інших членів делегації. Зробила це голова комісії з комунікацій НОК Білорусі Вікторія Меннанова.

Що це за ЗМІ? Списку у відкритому доступі немає, однак можна припустити, що він традиційний і включає, як завжди, Белтелерадіокомпанію, телеканал ОНТ, газету Мінспорту "Спортивна панорама" та видання адміністрації Лукашенка "СБ. Білорусь сьогодні". Загалом стандартний пропагандистський набір.

Інформацію до членів спортивної делегації було доведено усно - якихось додаткових угод ніхто не підписував. Втім, і без цього спортсмени та тренери вже обмежені у спілкуванні зі ЗМІ. Ще у 2020 та 2021 роках членам національних команд міністерство спорту настійно рекомендувало підписати додаткові угоди до вже укладених контрактів, де сказано, що всі контакти зі ЗМІ здійснюватимуться лише з дозволу роботодавця, тобто міністерства спорту. Звісно, ​​в результаті схвалювалися лише медіа, які підтримують режим Лукашенка. Таку саму стратегію обрав НОК для Олімпіади у Пекіні.