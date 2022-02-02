На Олімпіаді в Пекіні виявлено 32 випадки зараження коронавірусом за добу

Зимова Олімпіада у Пекіні відбудеться з 4 по 20 лютого

Джерело - Чемпіон.

1 лютого до Пекіна (Китай) прибуло 1759 осіб, пов'язаних із проведенням Олімпійських ігор, з них 815 спортсменів та офіційних представників збірних.

Про це повідомляє офіційний сайт Олімпійських ігор у Пекіні.

У ході тестування в аеропорту було виявлено 15 випадків зараження, три з них - у спортсменів та представників збірних.

Ще 17 випадків зараження було виявлено за підсумками тестів в олімпійській бульбашці - шість із них у спортсменів та представників команд.

Зимова Олімпіада у Пекіні відбудеться з 4 по 20 лютого. Перші комплекти медалей буде розіграно 5 лютого.