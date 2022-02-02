Дальквіст: Нині Швеція - найсильніша спринтерська команда світу

Дворазова чемпіонка світу шведська лижниця Майя Дальквіст вважає свою командою фаворитом на Олімпійських іграх-2022 у Пекіні.

Про це заявила сама спортсменка.

"Хоч би що трапилося, бути фаворитом Олімпіади дуже круто. Я ніколи не була такою раніше, і це говорить про те, що добре попрацювала. Але я не маю наміру напружуватися з приводу свого статусу. На мене більший тиск чинить той факт, що ми перебуваємо в "бульбашці". Люди ззовні не зможуть цього зрозуміти. Але я знаю, на що здатна, і Олімпійські ігри моя головна мета.