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Дальквіст: Нині Швеція - найсильніша спринтерська команда світу

Сьогодні 11:00 136 0
Шведська лижниця поділилася очікування від Олімпіади
Дальквіст: Нині Швеція - найсильніша спринтерська команда світу
#Олімпіада-2022, #Майя Дальквіст

Джерело - SVT.

Дворазова чемпіонка світу шведська лижниця Майя Дальквіст вважає свою командою фаворитом на Олімпійських іграх-2022 у Пекіні.

Про це заявила сама спортсменка.

"Хоч би що трапилося, бути фаворитом Олімпіади дуже круто. Я ніколи не була такою раніше, і це говорить про те, що добре попрацювала. Але я не маю наміру напружуватися з приводу свого статусу. На мене більший тиск чинить той факт, що ми перебуваємо в "бульбашці". Люди ззовні не зможуть цього зрозуміти. Але я знаю, на що здатна, і Олімпійські ігри моя головна мета.

Актуально: Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор

Думаю, нині у Швеції найсильніша жіноча спринтерська команда у світі. Це чудово! Цілком шведський п'єдестал реалізував би нашу мрію", - сказала Дальквіст.

Зазначимо, що Дальквіст цього сезону виграла всі особисті спринтерські перегони (4), в яких брала участь.

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