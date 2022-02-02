Австралійка відреагувала на пропуск Ігор у Пекіні

Джерело - Чемпіон.

20-річна австрійська стрибунка з трампліна та лідер поточного сезону Кубка світу Маріта Крамер дуже складно реагує на пропуск Олімпійських ігор у Пекіні-2022 через виявлене захворювання коронавірусом перед вильотом.

Про це заявила сама спортсменка.

"Як уже знає більшість із вас, я отримала позитивний результат на заключному тестуванні на коронавірус перед поїздкою до Пекіна. Спочатку я не могла в це повірити, бо робила все можливе, щоб уникнути такої ситуації. Я відразу ж вирушила додому, щоб скласти повторний тест, сподіваючись, що значення антитіл буде достатнім для вильоту пізніше та підготовки до змагань. Але тест знову позитивний.

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Ні слів, ні почуттів, лише порожнеча. Невже світ справді такий несправедливий? Останніми роками ми готувалися до Олімпійських ігор. Я вклала в це так багато енергії та часу, щоб втілити мрії в реальність. Тепер мені здається, що мої мрії зникли за один день. Я візьму невелику відпустку, щоб заповнити своє тіло енергією та новими мріями та знову запалити цей вогонь. Для всіх, хто може переслідувати свої мрії прямо зараз, дерзайте! Тому що не вважається само собою зрозумілим мати таку можливість. Дякую Австрійській федерації лижного спорту, вони справді зробили все, щоб доставити мене до Китаю", - зазначила Крамер.