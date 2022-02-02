Світовий лідер зі стрибків з трампліна пропустить Олімпіаду-2022

Крамер хворіє на коронавірус

Джерело - Чемпіон.

Відома стрибунка з трампліна серед жінок Маріта Крамер з Австрії пропустить Олімпійські ігри в Пекіні.

Про це повідомляє Reuters.

Австрійка, яка спочатку відклала свій від'їзд минулого тижня після позитивного результату тесту під час змагань у Німеччині, останнього перед Іграми, повідомила, що не зможе відновитися до змагань. 20-річна Крамер мала взяти участь у своїх перших Іграх, її змагання стартують вже цього тижня.

Нагадаємо, на відміну від багатьох країн, які прагнуть жити з COVID-19, Китай перед Іграми ізолював себе політикою абсолютної нетерпимості, скасувавши майже всі міжнародні рейси та вживши найжорстокіших заходів у галузі охорони здоров'я під час Олімпіади. Усі учасники повинні скласти два негативні тести до вильоту, прибути чартерними рейсами і лише потім щодня проходити тестування в столиці Китаю, дотримуючись суворих санітарних правил протягом усього перебування.