Гераскевич: У цьому сезоні мені вдалося реалізувати свій задум

Українець - про розмалювання власного шолома

Джерело - НОК України.

Український скелетоніст Владислав Гераскевич здійснив своє бажання розмалювати шолом.

Про це заявив сам українець.

"Давно хотів розмалювати собі шолом, але лише в цьому сезоні вдалося реалізувати свій задум. Втілити його в життя допомогли його друзі, які займаються графіті і вміло поєднали вуличну культуру і спорт.

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Такого яскравого шолому ніхто не робив, зазвичай зображують звірів або мультяшних персонажів. Подібних немає ", - зазначив Гераскевич.

Перше тренування у нашого скелетоніста заплановане вже на 2 лютого. Після того ще будуть тренування з 6 по 9 лютого включно, а 10-11-го розпочнуться змагальні заїзди.