Головне
Україна в півфіналі Євро-2022 зіграє проти Росії
Вчора 19:44 2118 2
Депутат Трухін пропонував поліцейському хабаря - журналісти опублікували резонансне відео з місця ДТП
Сьогодні 06:24 231
Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати
Сьогодні 05:01 61339 4
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому
Вчора 21:06 11235 1
Підтримаємо збірну України у Глазго!
Вчора 19:28 23824
Маліновський забив найкращий гол Аталанти у грудні
Вчора 17:00 984
Олімпійські Ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо
Вчора 13:40 650 1
Стала відома реальна вартість Олімпіади-2022 у Пекіні
Вчора 13:18 444
Збірна України вчетверте зіграє в півфіналі Євро, двічі українці доходили до фіналу
Вчора 12:52 4817
Ще два члени олімпійської збірної України здали позитивні тести на COVID-19
Вчора 11:49 632
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Гераскевич: Дуже хочу достойно виступити і прославити Україну на міжнародній арені

Сьогодні 07:48 60 0
Українець хоче отримати задоволення на Олімпіаді
Гераскевич: Дуже хочу достойно виступити і прославити Україну на міжнародній арені
#Владислав Гераскевич, #Олімпіада-2022

Джерело - НОК України.

Український скелетоніст Владислав Гераскевич після дебютних зимових Олімпійських ігор в Пхьончхані-2018 став впевненішим.

Про це заявив сам українець.

"Я став більш впевненим, контролюю емоції. Попередні Олімпійські ігри - це дуже вагомий і важливий досвід, який я отримав 4 роки тому, і він мені точно знадобиться в Пекіні. 

Актуально: Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор

У порівняні з Пхьончханом-2018 нічого не змінилося в одному, як і на минулих Іграх, так і зараз,  хочу отримати задоволення та щоб таке ж задоволення отримали ті вболівальники, які дивитимуться мої заїзді. Дуже хочу достойно виступити і прославити Україну на міжнародній арені", - зазначив Гераскевич.

Перше тренування у нашого скелетоніста заплановане вже на 2 лютого. Після того ще будуть тренування з 6 по 9 лютого включно, а 10-11-го розпочнуться змагальні заїзди.

Коментарі ()
Популярне зараз
Українська фігуристка відмовилася спілкуватися із російськими журналістами Українська фігуристка відмовилася спілкуватися із російськими журналістами 40808
Зимові Олімпійські ігри-2022. Розклад біатлонних гонок Зимові Олімпійські ігри-2022. Розклад біатлонних гонок 17346
Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 15810
Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати 61339 4
Розклад матчів чоловічого хокейного турніру на Зимових Олімпійських іграх-2022 Розклад матчів чоловічого хокейного турніру на Зимових Олімпійських іграх-2022 19353
Підтримаємо збірну України у Глазго! Підтримаємо збірну України у Глазго! 23824
Рекомендуємо
Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? 8486
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 1702 2
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 4408
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 5968 5
Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту 8653
Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки, яка мріє працювати в прес-службі Реалу Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки, яка мріє працювати в прес-службі Реалу 21514 2