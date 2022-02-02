Українець хоче отримати задоволення на Олімпіаді

Джерело - НОК України.

Український скелетоніст Владислав Гераскевич після дебютних зимових Олімпійських ігор в Пхьончхані-2018 став впевненішим.

Про це заявив сам українець.

"Я став більш впевненим, контролюю емоції. Попередні Олімпійські ігри - це дуже вагомий і важливий досвід, який я отримав 4 роки тому, і він мені точно знадобиться в Пекіні.

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У порівняні з Пхьончханом-2018 нічого не змінилося в одному, як і на минулих Іграх, так і зараз, хочу отримати задоволення та щоб таке ж задоволення отримали ті вболівальники, які дивитимуться мої заїзді. Дуже хочу достойно виступити і прославити Україну на міжнародній арені", - зазначив Гераскевич.

Перше тренування у нашого скелетоніста заплановане вже на 2 лютого. Після того ще будуть тренування з 6 по 9 лютого включно, а 10-11-го розпочнуться змагальні заїзди.