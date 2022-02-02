Наставник Мазурчука: Дмитро хоче показати гарний результат на Олімпіаді

Козлов - про налаштування свого підопічного

Джерело - НОК України.

На XXIV зимових Олімпійських ігор український представник лижного двоборства Дмитро Мазурчук не повинен мати хвилювання.

Про це заявив наставник спортсмена Микола Козлов.

"Дмитро Мазурчук не має відчувати надмірного хвилювання, адже вони постійно спілкуються на цю тему. Дмитро налаштований по-бойовому, прагне до того, щоб показати гарний результат як для себе, так і для всієї України.

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Вітер, своєрідний сніг, затягнуті підйоми, немає де відпочити і траса значно складніша, ніж на попередніх зимових Олімпійських іграх-2018", - зазначив Козлов.

Олімпійська траса для нашого двоборця не є новою, саме тут у грудні під час континентальному Кубку, він показав свій найкращий результат у кар’єрі, посівши високе 8 місця. Нагадаємо, що Дмитро є учасником II Юнацьких Олімпійських ігор в Ліллехаммері-2016.