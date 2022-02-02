AP спрогнозувало найуспішнішого спортсмена на Олімпіаді-2022

АР опублікувало медальні прогнози на Олімпійські ігри

Джерело - Чемпіон.

Норвежці завоюють найбільшу кількість золотих медалей на зимових Олімпійських іграх-2022.

Це вважає американське інформаційне агентство Associated Press.

В AP вважають, що норвежці завоюють найбільшу кількість золотих медалей на Іграх. За прогнозами фахівців, у їхній скарбничці під кінець змагань буде 20 золотих, 8 срібних та 11 бронзових нагород.

При цьому найуспішнішим спортсменом у складі олімпійської збірної Норвегії вони називають лижника Йоганнеса Клебо. За прогнозами агентства, у Пекіні він завоює чотири золоті, одну срібну та одну бронзову медаль. Експерти вважають, що Клебо переможе у скіатлоні, спринті, командному спринті та в естафеті.

Лідеру жіночої збірної Норвегії Терезе Йогауг пророкували перемогу в скіатлоні, на дистанціях 10 і 30 км, а також в естафеті.