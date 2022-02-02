Шведський лижник назвав найбільшу проблему в олімпійському селі

Порома розповів про умови проживання у Пекіні

Джерело - Aftonbladet.

Коли вперше потрапляєш до олімпійського селища у Пекіні, то враження є чудовими.

Про це заявив шведський лижник Вільям Порома.

"Чудові враження, коли потрапляєш сюди вперше. Приємно бути в олімпійському селі. Найбільша проблема – це обмежені можливості грати у відеоігри.

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Часто мережа працює добре, але часом гірше. Я можу трохи поганяти в офлайні, тому ми трохи пограли у FIFA, але не можу грати з хлопцями у Швеції. Але, звісно, ​​виживу без цього", - зазначив Порома.

Олімпійські ігри-2022 відбудуться у Пекіні (Китай) з 4 по 20 лютого. Програма змагань із лижних перегонів починається 5 лютого, коли скіатлон побіжать жінки. Чоловіки вийдуть на старт аналогічних гонок 6 лютого.