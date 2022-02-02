Джерело - sport.obozrevatel.com.
На зимових Олімпійських іграх у Китаї в умовах заходів від коронавірусу дуже складно.
Про це заявив лідер збірної України з шорт-треку Олег Гандей.
"Арена нова, побудована за всіма сучасними стандартами. Лід там дуже швидкий. Його можна порівнювати з аренами Північної Америки, Канади. Побудована за тими ж технологіями. Тому сподіваюся, що у Китаї оновлюватимуться рекорди.
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Враження від заходів безпеки у Китаї в умовах коронавірусу? У цьому плані дуже складно. Крок управо чи вліво – і тобі одразу роблять зауваження. А можуть оштрафувати на певну суму, якщо ти щось не так зробиш. Чи дивилися корейський серіал Гра в кальмара? Ось там такі самі скафандри, так само вони ходять і перевіряють. Доходило до того, що вони підходили до тебе і дивилися, що ти їж чи п'єш. Морально таки тисне. Досить важко і призводить до дискомфорту на тренуваннях та змаганнях саме в Китаї", - зазначив Гандей.