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Гандей: Заходи безпеки у Китаї? Як у серіалі Гра в кальмара

Сьогодні 07:18 101 0
Українець розповів про умови, за яких проходитиме олімпійський турнір
Гандей: Заходи безпеки у Китаї? Як у серіалі Гра в кальмара
#Олімпіада-2022

Джерело - sport.obozrevatel.com.

На зимових Олімпійських іграх у Китаї в умовах заходів від коронавірусу дуже складно.

Про це заявив лідер збірної України з шорт-треку Олег Гандей.

"Арена нова, побудована за всіма сучасними стандартами. Лід там дуже швидкий. Його можна порівнювати з аренами Північної Америки, Канади. Побудована за тими ж технологіями. Тому сподіваюся, що у Китаї оновлюватимуться рекорди.

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Враження від заходів безпеки у Китаї в умовах коронавірусу? У цьому плані дуже складно. Крок управо чи вліво – і тобі одразу роблять зауваження. А можуть оштрафувати на певну суму, якщо ти щось не так зробиш. Чи дивилися корейський серіал Гра в кальмара? Ось там такі самі скафандри, так само вони ходять і перевіряють. Доходило до того, що вони підходили до тебе і дивилися, що ти їж чи п'єш. Морально таки тисне. Досить важко і призводить до дискомфорту на тренуваннях та змаганнях саме в Китаї", - зазначив Гандей.

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