Гендиректор ВАДА не вірить у повторення допінгового скандалу Олімпіади у Росії

Ніглі - про можливість допінг-скандалу у Пекіні

Джерело - Чемпіонат.

Генеральний директор ВАДА Олів'є Ніглі не вірить у можливе повторення допінгового скандалу із зимових Олімпійських ігор-2014 у Сочі на майбутній Олімпіаді в Пекіні.

Про це заявив функціонер на брифінгу у Пекіні.

"Не впевнений, що варто порівнювати ці Олімпіади. Це - різні ситуації. Зараз справа відбувається у міхурі, але у процесі тестування беруть участь лабораторії з міжнародними експертами. Ми засвоїли урок Сочі та стежимо за ситуацією. Не боїмося повторення ситуації", - зазначив Ніглі.

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Нагадаємо, що після ОІ-2014 Росію звинувачували у маніпуляціях із допінг-пробами російських спортсменів. У результаті Спортивний арбітражний суд позбавив РУСАДА статусу відповідності, а Росію - прапора та гімну на Олімпіаді-2018. Відзначимо, що на Олімпіаді-2022 у Пекіні Росія виступає під абревіатурою ОКР.