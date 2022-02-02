Джерело - Чемпіон.

Урочиста церемонія відбулася в Олімпійському парку північ від столиці Китаю.

Естафета роз почалася о 09:16 за місцевим часом (03:16 за київським часом).

Через пандемію маршрут та тривалість естафети було скорочено. Для запобігання ризикам поширення інфекції естафета пройде без глядачів, крім того, її етапи розташовані далеко від жвавих вулиць та районів. Естафета включає 12 етапів у трьох кластерах проведення Олімпіади: у Пекіні та Чжанцзякоу виділено по 5 зон для передачі олімпійського вогню, ще дві зони розташовані в столичному районі Яньцин.

11 етапів естафети розташовані поза олімпійською бульбашкою, всередині якої розташовані спортивні об'єкти та олімпійські села. Заключний, 12-й етап відбудеться 4 лютого всередині олімпійської "бульбашки", коли смолоскип прибуде до Олімпійського парку, де розташований стадіон "Пташине гніздо", на якому відбудеться церемонія відкриття змагань.

Зимова Олімпіада-2022 відбудеться у Пекіні з 4 по 20 лютого. У рамках змагань буде розіграно 109 комплектів медалей.

Церемонія відкриття Ігор відбудеться у п'ятницю, 4 лютого, початок заплановано на 14.00 (за київським часом).