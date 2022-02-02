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ФБР просить учасників Олімпіади не користуватись смартфонами через загрозу кібератак

Сьогодні 05:33 220 0
З 2 по 20 лютого у Пекіні відбудеться Олімпіада-2022
ФБР просить учасників Олімпіади не користуватись смартфонами через загрозу кібератак
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

Федеральне бюро розслідувань США закликало учасників Олімпіади-2022 відмовитися від особистих смартфонів. 

Про це повідомляє BBC.

Усе через буцімто загрозу кібератак з боку китайської влади. У Бюро виникли побоювання, що на смартфони можуть потрапити програми-вимагачі, інше шкідливе програмне забезпечення, а також віруси-шпигуни.

ФБР уточнює, що поки невідомо про жодну конкретну загрозу. Втім, запевняє, буцімто національні комітети інших країн також рекомендували своїм спортсменам остерігатися кіберзагроз.

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Особлива пересторога виникає через те, що спортсмени та гості, які їдуть до Пекіна, мають завантажити спеціальний додаток для моніторингу випадків коронавірусу.

За даними Citizen Lab, китайський додаток небезпечний, оскільки отримує доступ до особистих даних, а уразливість у шифруванні дозволяє третій стороні отримати доступ до документів, аудіо й інших файлів на смартфонах. Китай відкидає будь-які звинувачення.

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