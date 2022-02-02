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Пекін-2022: Олімпійський турнір з керлінгу у міксті - календар, результати

Сьогодні 16:17 748 0
Змішані пари розігрують золото Олімпійських ігор-2022 у керлінгу
Пекін-2022: Олімпійський турнір з керлінгу у міксті - календар, результати
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

Календар та результати ігор зимових Олімпійських ігор-2022 у Пекіні з керлінгу у міксті.

 Змішані команди стартували ще до офіційного відкриття Олімпіади-2022 2 лютого. Закінчаться змагання з керлінгу у міксті 8 лютого.

Актуально: Пекін-2022. Повний розклад Олімпійських ігор

У змішаних парних змаганнях змагаються десять країн. Усі команди грають одна проти одної по одному разу на стадії колового турніру. Чотири команди, які посіли найкращі місця за підсумками колового турніру, вийдуть у півфінали. Команди, які програли у півфіналах, зустрінуться у матчі за бронзові медалі, а переможці зіграють матч за золото.

Груповий етап

2 лютого, середа

  • 14:05. 1-й тур. Швеція - Велика Британія 5:9
  • 14:05. 1-й тур. Австралія - ​​США 5:6
  • 14:05. 1-й тур. Норвегія - Чехія 6:7
  • 14:05. 1-й тур. Китай - Швейцарія 7:6

3 лютого, четвер

  • 03:05. 2-й тур. Австралія - ​​Китай
  • 03:05. 2-й тур. Швеція - Чехія
  • 03:05. 2-й тур. США  - Італія
  • 03:05. 2-й тур. Велика Британія - Канада
  • 08:05. 3-й тур. Італія - Швейцарія
  • 08:05. 3-й тур. США - Норвегія
  • 14:05. 4-й тур. Норвегія - Канада
  • 14:05. 4-й тур. Швейцарія - Велика Британія
  • 14:05. 4-й тур. Китай - Швеція
  • 14:05. 4-й тур. Чехія - Австралія

Актуально: Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор

4 лютого, п'ятниця

  • 02:35. 5-й тур. Швеція - Австралія
  • 02:35. 5-й тур. Канада - Швейцарія
  • 02:35. 5-й тур. Італія - ​​Норвегія
  • 07:35. 6-й тур. Чехія - Італія
  • 07:35. 6-й тур. Китай - Канада
  • 07:35. 6-й тур. Велика Британія - Австралія
  • 07:35. 6-й тур. Швеція - США

5 лютого, субота

  • 03:05. 7-й тур. Австралія - ​​Норвегія
  • 03:05. 7-й тур. Швейцарія - Швеція
  • 08:05. 8-й тур. Китай - США
  • 08:05. 8-й тур. Чехія - Велика Британія
  • 08:05. 8-й тур. Швеція - Канада
  • 08:05. 8-й тур. Австралія - ​​Італія
  • 14:05. 9-й тур. Велика Британія - Італія
  • 14:05. 9-й тур. Норвегія - Китай
  • 14:05. 9-й тур. Чехія - Швейцарія
  • 14:05. 9-й тур. США - Канада

6 лютого, неділя

  • 03:05. 10-й тур. США - Чехія
  • 03:05. 10-й тур. Велика Британія - Китай
  • 08:05. 11-й тур. Норвегія - Швеція
  • 08:05. 11-й тур. Австралія - ​​Швейцарія
  • 08:05. 11-й тур. Італія - Китай
  • 08:05. 11-й тур. Канада - Чехія
  • 14:05. 12-й тур. Канада - Австралія
  • 14:05. 12-й тур. Італія - ​​Швеція
  • 14:05. 12-й тур. Швейцарія - США
  • 14:05. 12-й тур. Норвегія - Велика Британія

7 лютого, понеділок

  1. 03:05. 13-й тур. Швейцарія - Норвегія
  2. 03:05. 13-й тур. Канада - Італія
  3. 03:05. 13-й тур. США - Велика Британія
  4. 03:05. 13-й тур. Чехія - Китай

14:05. Півфінали

8 лютого, вівторок

  • 02:05. Матч за 3 місце
  • 08:05. Фінал
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