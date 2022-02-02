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Прямі трансляції

Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор

Сьогодні 08:16 28454 1
Відкриття змагань 4-го лютого, закриття - 20-го лютого
Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор
#Олімпіада-2022, #Олімпійські ігри

Джерело - Чемпіон.

2-20 лютого 2022 року у Пекіні відбудуться зимові Олімпійські ігри.

Розклад 1-го дня зимової Олімпіади-2022, 02 лютого 2022 року (середа)

  • 14:05. Керлінг. Мікст. 1-й тур. Швеція - Велика Британія
  • 14:05. Керлінг. Мікст. 1-й тур. Австралія - США
  • 14:05. Керлінг. Мікст. 1-й тур. Норвегія - Чехія
  • 14:05. Керлінг. Мікст. 1-й тур. Китай - Швейцарія

 

Розклад 2-го дня зимової Олімпіади-2022, 03 лютого 2022 року (четвер)

  • 03:05. Керлінг. Мікст. 2-й тур. Австралія - Китай
  • 03:05. Керлінг. Мікст. 2-й тур. Швеція - Чехія
  • 03:05. Керлінг. Мікст. 2-й тур. США - Італія
  • 03:05. Керлінг. Мікст. 2-й тур. Велика Британія - Канада
  • 06:10. Хокей. Жінки. Група B. 1-й тур: Чехія - Китай
  • 06:10. Хокей. Жінки. Група A. 1-й тур: Канада - Швейцарія
  • 08:05. Керлінг. Мікст. 3-й тур. Італія - Швейцарія
  • 08:05. Керлінг. Мікст. 3-й тур. США - Норвегія
  • 10:40. Хокей. Жінки. Група B. 1-й тур: Швеція - Японія
  • 12:00. Фристайл. Жінки. Могул. 1-а кваліфікація
  • 13:45. Фристайл. Чоловіки. Могул. 1-а кваліфікація
  • 14:05. Керлінг. Мікст. 4-й тур. Норвегія - Канада
  • 14:05. Керлінг. Мікст. 4-й тур. Швейцарія - Велика Британія
  • 14:05. Керлінг. Мікст. 4-й тур. Китай - Швеція
  • 14:05. Керлінг. Мікст. 4-й тур. Чехія - Австралія
  • 15:10. Хокей. Жінки. Група A. 1-й тур: Фінляндія - США

 

Розклад 3-го дня зимової Олімпіади-2022, 04 лютого 2022 року (п'ятниця)

  • 02:35. Керлінг. Мікст. 5-й тур. Швеція - Австралія
  • 02:35. Керлінг. Мікст. 5-й тур. Канада - Швейцарія
  • 02:35. Керлінг. Мікст. 5-й тур. Італія - Норвегія
  • 04:02. Фігурне катання. Командні змагання. Чоловіки. Коротка програма
  • 05:41. Фігурне катання. Командні змагання. Танці на льоду. Ритм-танець
  • 06:10. Хокей. Жінки. Група A. 2-й тур: ОКР - Швейцарія
  • 06:10. Хокей. Жінки. Група B. 2-й тур: Данія - Китай
  • 07:22. Фігурне катання. Командні змагання. Спортивні пари. Коротка програма
  • 07:35. Керлінг. Мікст. 6-й тур. Чехія - Італія
  • 07:35. Керлінг. Мікст. 6-й тур. Китай - Канада
  • 07:35. Керлінг. Мікст. 6-й тур. Велика Британія - Австралія
  • 07:35. Керлінг. Мікст. 6-й тур. Швеція - США

Відкриття зимових Олімпійських ігор-2022

 

Розклад 4-го дня зимової Олімпіади-2022, 05 лютого (субота) (6 комплектів медалей)

  • 03:05. Керлінг. Мікст. 7-й тур. Австралія - Норвегія
  • 03:05. Керлінг. Мікст. 7-й тур. Швейцарія - Швеція
  • 04:45. Сноуборд. Жінки. Слоупстайл. Кваліфікація
  • 06:10. Хокей. Жінки. Група A. 2-й тур: Канада - Фінляндія
  • 08:05. Керлінг. Мікст. 8-й тур. Китай - США
  • 08:05. Керлінг. Мікст. 8-й тур. Чехія - Велика Британія
  • 08:05. Керлінг. Мікст. 8-й тур. Швеція - Канада
  • 08:05. Керлінг. Мікст. 8-й тур. Австралія - Італія
  • 08:20. Стрибки з трампліна. Чоловіки. Трамплін HS-109. Кваліфікація
  • 09:45. Лижні гонки. Жінки. Скіатлон 15 км
  • 10:30. Ковзанярський спорт. Жінки. 3000 м. Фінал
  • 10:40. Хокей. Жінки. Група B. 2-й тур: Японія - Данія
  • 10:40. Хокей. Жінки. Група B. 3-й тур: Чехія - Швеція
  • 11:00. Біатлон. Змішана естафета 4x6 км
  • 12:00. Фристайл. Чоловіки. Могул. 2-а кваліфікація
  • 12:45. Стрибки з трампліна. Жінки. Трамплін HS-109. 1-й раунд
  • 13:00. Шорт-трек. Жінки. 500 м. Кваліфікація
  • 13:10. Санний спорт. Чоловіки. Одномісні сани. 1-а спроба
  • 13:30. Фристайл. Чоловіки. Могул. Фінал 1
  • 13:35. Стрибки з трампліну. Жінки. Трамплін HS-109. Фінал
  • 13:38. Шорт-трек. Чоловіки. 1000 м. Кваліфікація
  • 14:05. Керлінг. Мікст. 9-й тур. Велика Британія - Італія
  • 14:05. Керлінг. Мікст. 9-й тур. Норвегія - Китай
  • 14:05. Керлінг. Мікст. 9-й тур. Чехія - Швейцарія
  • 14:05. Керлінг. Мікст. 9-й тур. США - Канада
  • 14:05. Фристайл. Чоловіки. Могул. Фінал 2
  • 14:23. Шорт-трек. Змішана естафета. 1/4 фіналу
  • 14:40. Фристайл. Чоловіки. Могул. Фінал 3
  • 14:50. Санний спорт. Чоловіки. Одномісні сани. 2-а спроба
  • 14:53. Шорт-трек. Змішана естафета. 1/2 фіналу
  • 15:10. Хокей. Жінки. Група A. 3-й тур: США - ОКР
  • 15:26. Шорт-трек. Змішана естафета. Фінал

 

Розклад 5-го дня зимової Олімпіади-2022, 06 лютого 2022 року (неділю) (7 комплектів медалей)

  • 03:05. Керлінг. Мікст. 10-й тур. США - Чехія
  • 03:05. Керлінг. Мікст. 10-й тур. Велика Британія - Китай
  • 03:37. Фігурне катання. Командні змагання. Жінки. Коротка програма
  • 04:24. Сноуборд. Жінки. Слоупстайл. Фінал
  • 05:00. Гірськолижний спорт. Чоловіки. Швидкісний спуск
  • 05:57. Фігурне катання. Командні змагання. Спортивні пари. Довільна програма
  • 06:30. Сноуборд. Чоловіки. Слоупстайл. Кваліфікація
  • 08:05. Керлінг. Мікст. 11-й тур. Норвегія - Швеція
  • 08:05. Керлінг. Мікст. 11-й тур. Австралія - Швейцарія
  • 08:05. Керлінг. Мікст. 11-й тур. Італія - Китай
  • 08:05. Керлінг. Мікст. 11-й тур. Канада - Чехія
  • 09:00. Лижні гонки. Чоловіки. Скіатлон 30 км
  • 10:30. Ковзанярський спорт. Чоловіки. 5000 м
  • 10:40. Хокей. Жінки. Група B. 3 тур: Китай - Японія
  • 12:00. Фристайл. Жінки. Могул. 2-а кваліфікація
  • 13:00. Стрибки з трампліну. Чоловіки. Трамплін HS-109. 1-й раунд
  • 13:30. Санний спорт. Чоловіки. Одномісні сани. 3-я спроба
  • 13:30. Фристайл. Жінки. Могул. Фінал 1
  • 14:00. Стрибки з трампліна. Чоловіки. Трамплін HS-109. Фінал
  • 14:05. Керлінг. Мікст. 12-й тур. Канада - Австралія
  • 14:05. Керлінг. Мікст. 12-й тур. Італія - Швеція
  • 14:05. Керлінг. Мікст. 12-й тур. Швейцарія - США
  • 14:05. Керлінг. Мікст. 12-й тур. Норвегія - Велика Британія
  • 14:05. Фристайл. Жінки. Могул. Фінал 2
  • 14:40. Фристайл. Жінки. Могул. Фінал 3
  • 15:10. Хокей. Жінки. Група A. 3-й тур: Швейцарія - США
  • 15:15. Санний спорт. Чоловіки. Одномісні сани. 4-а спроба

 

Розклад 6-го дня зимової Олімпіади-2022, 07 лютого 2022 року (понеділок) (8 комплектів медалей)

  • 03:05. Керлінг. Мікст. 13-й тур. Швейцарія - Норвегія
  • 03:05. Керлінг. Мікст. 13-й тур. Канада - Італія
  • 03:05. Керлінг. Мікст. 13-й тур. США - Велика Британія
  • 03:05. Керлінг. Мікст. 13-й тур. Чехія - Китай
  • 03:22. Фігурне катання. Командні змагання. Чоловіки. Довільна програма
  • 03:30. Фристайл. Жінки. Біг-ейр. Кваліфікація
  • 04:15. Гірськолижний спорт. Жінки. Гігантський слалом. 1-а спроба
  • 04:31. Фігурне катання. Командні змагання. Танці на льоду. Довільний танець
  • 05:35. Фігурне катання. Командні змагання. Жінки. Довільна програма
  • 06:10. Хокей. Жінки. Група A. 4-й тур: ОКР - Канада
  • 06:54. Сноуборд. Чоловіки. Слоупстайл. Фінал
  • 07:30. Фристайл. Чоловіки. Біг-ейр. Кваліфікація
  • 07:45. Гірськолижний спорт. Жінки. Гігантський слалом. 2-а спроба
  • 10:30. Ковзанярський спорт. Жінки. 1500 м
  • 10:40. Хокей. Жінки. Група B. 4 тур: Данія - Чехія
  • 11:00. Біатлон. Жінки. Індивідуальна гонка 15 км
  • 13:30. Шорт-трек. Жінки. 500 м. 1/4 фіналу
  • 13:44. Шорт-трек. Чоловіки. 1000 м. 1/4 фіналу
  • 13:45. Стрибки з трампліну. Командні змагання. 1-й раунд
  • 13:50. Санний спорт. Жінки. Одномісні сани. 1-а спроба
  • 14:05. Керлінг. Мікст. 1/2 фіналу
  • 14:05. Керлінг. Мікст. 1/2 фіналу
  • 14:13. Шорт-трек. Жінки. 500 м. 1/2 фіналу
  • 14:20. Шорт-трек. Чоловіки. 1000 м. 1/2 фіналу
  • 14:46. Шорт-трек. Жінки. 500 м. Фінал
  • 14:51. Стрибки з трампліна. Командні змагання. Фінал
  • 14:58. Шорт-трек. Чоловіки. 1000 м. Фінал
  • 15:10. Хокей. Жінки. Група A. 4 тур: Швейцарія - Фінляндія
  • 15:10. Хокей. Жінки. Група B. 4 тур: Китай - Швеція
  • 15:30. Санний спорт. Жінки. Одномісні сани. 2-а спроба

 

Розклад 7-го дня зимової Олімпіади-2022, 08 лютого 2022 року (вівторок) (10 комплектів медалей)

  • 03:22. Фігурне катання. Чоловіки. Коротка програма
  • 04:00. Фристайл. Жінки. Біг-ейр. Фінал 1
  • 04:22. Фристайл. Жінки. Біг-ейр. Фінал 2
  • 04:40. Сноуборд. Жінки. Паралельний гігантський слалом. Кваліфікація
  • 04:45. Фристайл. Жінки. Біг-ейр. Фінал 3
  • 05:00. Гірськолижний спорт. Чоловіки. Супергігант
  • 05:07. Сноуборд. Чоловіки. Паралельний гігантський слалом. Кваліфікація
  • 06:10. Хокей. Жінки. Група A. 5-й тур: США - Канада
  • 08:05. Керлінг. Мікст. Матч за 3 місце
  • 08:30. Сноуборд. Жінки. Паралельний гігантський слалом. 1/8 фіналу
  • 08:48. Сноуборд. Чоловіки. Паралельний гігантський слалом. 1/8 фіналу
  • 09:06. Сноуборд. Жінки. Паралельний гігантський слалом. 1/4 фіналу
  • 09:15. Сноуборд. Чоловіки. Паралельний гігантський слалом. 1/4 фіналу
  • 09:24. Сноуборд. Жінки. Паралельний гігантський слалом. 1/2 фіналу
  • 09:30. Сноуборд. Чоловіки. Паралельний гігантський слалом. 1/2 фіналу
  • 09:36. Сноуборд. Жінки. Паралельний гігантський слалом. За 3 місце
  • 09:50. Сноуборд. Жінки. Паралельний гігантський слалом. Фінал
  • 09:43. Сноуборд. Чоловіки. Паралельний гігантський слалом. За 3 місце
  • 09:57. Сноуборд. Чоловіки. Паралельний гігантський слалом. Фінал
  • 10:00. Лижні гонки. Жінки. Спринт. Класичний стиль. Кваліфікація
  • 10:30. Біатлон. Чоловіки. Індивідуальна гонка 20 км
  • 10:40. Хокей. Жінки. Група B. 5 тур: Японія - Чехія
  • 10:50. Лижні гонки. Чоловіки. Спринт. Класичний стиль. Кваліфікація
  • 12:30. Ковзанярський спорт. Чоловіки. 1500 м
  • 12:30. Лижні гонки. Жінки. Спринт. Класичний стиль. 1/4 фіналу
  • 12:55. Лижні гонки. Чоловіки. Спринт. Класичний стиль. 1/4 фіналу
  • 13:25. Лижні гонки. Жінки. Спринт. Класичний стиль. 1/2 фіналу
  • 13:35. Лижні гонки. Чоловіки. Спринт. Класичний стиль. 1/2 фіналу
  • 13:47. Лижні гонки. Жінки. Спринт. Класичний стиль. Фінал
  • 13:50. Санний спорт. Жінки. Одномісні сани. 3-я спроба
  • 14:00. Лижні гонки. Чоловіки. Спринт. Класичний стиль. Фінал
  • 14:05. Керлінг. Мікст. Фінал
  • 15:10. Хокей. Жінки. Група A. 5-й тур: Фінляндія - ОКР
  • 15:10. Хокей. Жінки. Група B. 5-й тур: Швеція - Данія
  • 15:35. Санний спорт. Жінки. Одномісні сани. 4-а спроба

 

Розклад 8-го дня зимової Олімпіади-2022, 09 лютого 2022 року (середа) (6 комплектів медалей)

  • 03:30. Сноуборд. Жінки. Хафпайп. Кваліфікація
  • 04:15. Гірськолижний спорт. Жінки. Слалом. 1-а спроба
  • 05:00. Сноуборд. Жінки. Сноуборд-крос. Кваліфікація
  • 05:00. Фристайл. Чоловіки. Біг-ейр. Фінал 1
  • 05:22. Фристайл. Чоловіки. Біг-ейр. Фінал 2
  • 05:45. Фристайл. Чоловіки. Біг-ейр. Фінал 3
  • 06:30. Сноуборд. Чоловіки. Хафпайп. Кваліфікація
  • 07:45. Гірськолижний спорт. Жінки. Слалом. 2-а спроба
  • 08:30. Сноуборд. Жінки. Сноуборд-крос. 1/8 фіналу
  • 09:07. Сноуборд. Жінки. Сноуборд-крос. 1/4 фіналу
  • 09:28. Сноуборд. Жінки. Сноуборд-крос. 1/2 фіналу
  • 09:45. Сноуборд. Жінки. Сноуборд-крос. За 3 місце
  • 09:50. Сноуборд. Жінки. Сноуборд-крос. Фінал
  • 10:00. Лижне двоборство. HS-109 + Гонка переслідування 10 км
  • 10:40. Хокей. Чоловіки. Група B. 1-й тур: ОКР - Швейцарія
  • 13:00. Шорт-трек. Чоловіки. 1500 м. 1/4 фіналу
  • 13:44. Шорт-трек. Жінки. 1000 м. Кваліфікація
  • 14:05. Керлінг. Чоловіки. 1-й тур. Данія - Канада
  • 14:05. Керлінг. Чоловіки. 1-й тур. США - ОКР
  • 14:05. Керлінг. Чоловіки. 1-й тур. Норвегія - Швейцарія
  • 14:05. Керлінг. Чоловіки. 1-й тур. Китай - Швеція
  • 14:20. Санний спорт. Чоловіки. Двомісні сани. 1-а спроба
  • 14:29. Шорт-трек. Чоловіки. 1500 м. 1/2 фіналу
  • 14:45. Шорт-трек. Жінки. Естафета 3000 м. 1/2 фіналу
  • 15:10. Хокей. Чоловіки. Група B. 1-й тур: Чехія - Данія
  • 15:20. Шорт-трек. Чоловіки. 1500 м. Фінал
  • 15:35. Санний спорт. Чоловіки. Двомісні сани. 2-а спроба

 

Розклад 9-го дня зимової Олімпіади-2022, 10 лютого 2022 року (четвер) (8 комплектів медалей)

  • 03:05. Керлінг. Жінки. 1-й тур. Велика Британія - Швейцарія
  • 03:05. Керлінг. Жінки. 1-й тур. Данія - Китай
  • 03:05. Керлінг. Жінки. 1-й тур. Швеція - Японія
  • 03:05. Керлінг. Жінки. 1-й тур. ОКР - США
  • 03:30. Скелетон. Чоловіки. 1-а спроба
  • 03:30. Фігурне катання. Чоловіки. Довільна програма
  • 04:24. Сноуборд. Жінки. Хафпайп. Фінал
  • 04:30. Гірськолижний спорт. Чоловіки. Суперкомбінація. Швидкісний спуск
  • 05:00. Скелетон. Чоловіки. 2-я спроба
  • 05:15. Сноуборд. Чоловіки. Сноуборд-крос. Кваліфікація
  • 06:10. Хокей. Чоловіки. Група C. 1-й тур: Швеція - Латвія
  • 08:00. Сноуборд. Чоловіки. Сноуборд-крос. 1/8 фіналу
  • 08:05. Керлінг. Чоловіки. 2-й тур. США - Швеція
  • 08:05. Керлінг. Чоловіки. 2-й тур. Норвегія - Канада
  • 08:05. Керлінг. Чоловіки. 2-й тур. Китай - ОКР
  • 08:05. Керлінг. Чоловіки. 2-й тур. Велика Британія - Італія
  • 08:15. Гірськолижний спорт. Чоловіки. Суперкомбінація. Слалом
  • 08:37. Сноуборд. Чоловіки. Сноуборд-крос. 1/4 фіналу
  • 08:58. Сноуборд. Чоловіки. Сноуборд-крос. 1/2 фіналу
  • 09:00. Лижні гонки. Жінки. Гонка переслідування 10 км. Вільний стиль
  • 09:15. Сноуборд. Чоловіки. Сноуборд-крос. За 3 місце
  • 09:20. Сноуборд. Чоловіки. Сноуборд-крос. Фінал
  • 10:40. Хокей. Чоловіки. Група C. 1-й тур: Фінляндія - Словаччина
  • 13:00. Фристайл. Мікст. Акробатика Фінал 1
  • 13:50. Фристайл. Мікст. Акробатика Фінал 2
  • 14:00. Ковзанярський спорт. Жінки. 5000 м
  • 14:05. Керлінг. Жінки. 2-й тур. Канада - Південна Корея
  • 14:05. Керлінг. Жінки. 2-й тур. Швеція - Велика Британія
  • 14:05. Керлінг. Жінки. 2-й тур. США - Данія
  • 14:05. Керлінг. Жінки. 2-й тур. Китай - Швейцарія
  • 15:10. Хокей. Чоловіки. Група A. 1-й тур: США - Китай
  • 15:10. Хокей. Чоловіки. Група A. 1-й тур: Канада - Німеччина
  • 15:30. Санний спорт. Естафета

 

Розклад 10-го дня зимової Олімпіади-2022, 11 лютого 2022 року (п'ятниця) (7 комплектів медалей)

  • 03:05. Керлінг. Чоловіки. 3-й тур. Швейцарія - ОКР
  • 03:05. Керлінг. Чоловіки. 3-й тур. Велика Британія - США
  • 03:05. Керлінг. Чоловіки. 3-й тур. Швеція - Італія
  • 03:05. Керлінг. Чоловіки. 3-й тур. Данія - Китай
  • 03:30. Скелетон. Жінки. 1-а спроба
  • 04:25. Сноуборд. Чоловіки. Хафпайп. Фінал
  • 05:00. Гірськолижний спорт. Жінки. Супергігант
  • 05:00. Скелетон. Жінки. 2-а спроба
  • 06:10. Хокей. Жінки. 1/4 фіналу
  • 06:10. Хокей. Чоловіки. Група B. 2-й тур: Данія - ОКР
  • 08:05. Керлінг. Жінки. 3-й тур. США - Китай
  • 08:05. Керлінг. Жінки. 3-й тур. Канада - Японія
  • 08:05. Керлінг. Жінки. 3-й тур. Швейцарія - ОКР
  • 08:05. Керлінг. Жінки. 3-й тур. Південна Кореія - Велика Британія
  • 09:00. Лижні гонки. Чоловіки. Гонка переслідування15 км. Вільний стиль
  • 10:00. Ковзанярський спорт. Чоловіки. 10000 м
  • 10:40. Хокей. Чоловіки. Група B. 2-й тур: Чехія - Швейцарія
  • 10:40. Хокей. Чоловіки. Група C. 2-й тур: Швеція - Словаччина
  • 11:00. Біатлон. Жінки. Спринт 7,5 км
  • 13:00. Стрибки з трампліна. Чоловіки. Трамплін HS-140. Кваліфікація
  • 13:00. Шорт-трек. Жінки. 1000 м. 1/4 фіналу
  • 13:18. Шорт-трек. Чоловіки. 500 м. Кваліфікація
  • 13:55. Шорт-трек. Жінки. 1000 м. 1/2 фіналу
  • 14:04. Шорт-трек. Чоловіки. Естафета 5000 м. 1/2 фіналу
  • 14:05. Керлінг. Чоловіки. 4-й тур. ОКР - Данія
  • 14:05. Керлінг. Чоловіки. 4-й тур. Велика Британія - Норвегія
  • 14:05. Керлінг. Чоловіки. 4-й тур. Канада - Швейцарія
  • 14:20. Скелетон. Чоловіки. 3-я спроба
  • 14:43. Шорт-трек. Жінки. 1000 м. Фінал
  • 15:10. Хокей. Жінки. 1/4 фіналу
  • 15:10. Хокей. Чоловіки. Група C. 2-й тур: Латвія - Фінляндія
  • 15:55. Скелетон. Чоловіки. 4-а спроба

 

Розклад 11-го дня зимової Олімпіади-2022, 12 лютого 2022 року (субота) (6 комплектів медалей)

  • 03:05. Керлінг. Жінки. 4-й тур. Швеція - Канада
  • 03:05. Керлінг. Жінки. 4-й тур. Південна Корея - ОКР
  • 03:05. Керлінг. Жінки. 4-й тур. Японія - Данія
  • 04:00. Сноуборд. Мікст. Сноуборд-крос. 1/4 фіналу
  • 04:30. Сноуборд. Мікст. Сноуборд-крос. 1/2 фіналу
  • 04:50. Сноуборд. Мікст. Сноуборд-крос. За 3 місце
  • 04:55. Сноуборд. Мікст. Сноуборд-крос. Фінал
  • 06:10. Хокей. Жінки. 1/4 фіналу
  • 06:10. Хокей. Чоловіки. Група A. 2-й тур: Канада - США
  • 08:05. Керлінг. Чоловіки. 5-й тур. Італія - Китай
  • 08:05. Керлінг. Чоловіки. 5-й тур. Канада - Швеція
  • 08:05. Керлінг. Чоловіки. 5-й тур. Данія - Швейцарія
  • 08:05. Керлінг. Чоловіки. 5-й тур. США - Норвегія
  • 09:30. Лижні гонки. Жінки. Естафета 4x5 км
  • 10:00. Ковзанярський спорт. Жінки. Командна гонка переслідування. 1/4 фіналу
  • 10:40. Хокей. Жінки. 1/4 фіналу
  • 10:40. Хокей. Чоловіки. Група A. 2-й тур: Німеччина - Китай
  • 10:53. Ковзанярський спорт. Чоловіки. 500 м
  • 11:00. Біатлон. Чоловіки. Спринт 10 км
  • 11:00. Стрибки з трампліна. Чоловіки. Трамплін HS-140.1-й раунд
  • 13:07. Фігурне катання. Танці на льоду. Ритм-танець
  • 14:00. Стрибки з трампліна. Чоловіки. Трамплін HS-140. Фінал
  • 14:05. Керлінг. Жінки. 5-й тур. ОКР - Японія
  • 14:05. Керлінг. Жінки. 5-й тур. Данія - Швейцарія
  • 14:05. Керлінг. Жінки. 5-й тур. Велика Британія - США
  • 14:05. Керлінг. Жінки. 5-й тур. Швеція - Китай
  • 14:20. Скелетон. Жінки. 3-я спроба
  • 15:10. Хокей. Чоловіки. Група B. 3-й тур: ОКР - Чехія
  • 15:10. Хокей. Чоловіки. Група B. 3-й тур: Швейцарія - Данія
  • 15:55. Скелетон. Жінки. 4-а спроба

 

Розклад 12-го дня зимової Олімпіади-2022, 13 лютого 2022 року (неділя) (7 комплектів медалей)

  • 03:05. Керлінг. Чоловіки. 6-й тур. Норвегія - Швеція
  • 03:05. Керлінг. Чоловіки. 6-й тур. Китай - Велика Британія
  • 03:05. Керлінг. Чоловіки. 6-й тур. США - Канада
  • 03:05. Керлінг. Чоловіки. 6-й тур. Італія - ОКР
  • 03:30. Бобслей. Жінки. Одиночка. 1-а спроба
  • 04:00. Фристайл. Жінки. Слоупстайл. Кваліфікація
  • 04:15. Гірськолижний спорт. Чоловіки. Гігантський слалом. 1-а спроба
  • 05:00. Бобслей. Жінки. Одиночка. 2-а спроба
  • 06:10. Хокей. Чоловіки. Група C. 3-й тур: Словаччина - Латвія
  • 07:45. Гірськолижний спорт. Чоловіки. Гігантський слалом. 2-а спроба
  • 08:05. Керлінг. Жінки. 6-й тур. Данія - Велика Британія
  • 08:05. Керлінг. Жінки. 6-й тур. США - Швеція
  • 08:05. Керлінг. Жінки. 6-й тур. Південна Корея - Китай
  • 08:05. Керлінг. Жінки. 6-й тур. Швейцарія - Канада
  • 09:00. Лижні гонки. Чоловіки. Естафета 4х10 км
  • 10:40. Хокей. Чоловіки. Група C. 3-й тур: Фінляндія - Швеція
  • 11:00. Біатлон. Жінки. Гонка переслідування 10 км
  • 12:45. Біатлон. Чоловіки. Гонка переслідування 12,5 км
  • 13:00. Фристайл. Жінки. Акробатика 1-а кваліфікація
  • 13:00. Шорт-трек. Чоловіки. 500 м. 1/4 фіналу
  • 13:27. Шорт-трек. Чоловіки. 500 м. 1/2 фіналу
  • 13:44. Шорт-трек. Жінки. Естафета 3000 м. Фінал
  • 13:45. Фристайл. Жінки. Акробатика. 2-а кваліфікація
  • 14:05. Керлінг. Чоловіки. 7-й тур. Велика Британія - Данія
  • 14:05. Керлінг. Чоловіки. 7-й тур. Швейцарія - Італія
  • 14:05. Керлінг. Чоловіки. 7-й тур. Китай - США
  • 14:14. Шорт-трек. Чоловіки. 500 м. Фінал
  • 15:00. Ковзанярський спорт. Чоловіки. Командна гонка переслідування. 1/4 фіналу
  • 15:10. Хокей. Чоловіки. Група A. 3-й тур: Китай - Канада
  • 15:10. Хокей. Чоловіки. Група A. 3-й тур: США - Німеччина
  • 15:56. Ковзанярський спорт. Жінки. 500 м

 

Розклад 13-го дня зимової Олімпіади-2022, 14 лютого 2022 року (понеділок) (5 комплектів медалей)

  • 03:05. Керлінг. Жінки. 7-й тур. Китай - Японія
  • 03:05. Керлінг. Жінки. 7-й тур. Канада - ОКР
  • 03:05. Керлінг. Жінки. 7-й тур. США - Південна Корея
  • 03:15. Фігурне катання. Танці на льоду. Довільний танець
  • 03:30. Бобслей. Жінки. Одинаки. 3-я спроба
  • 03:30. Сноуборд. Жінки. Біг-ейр. Кваліфікація
  • 03:30. Фристайл. Жінки. Слоупстайл. Фінал
  • 05:00. Бобслей. Жінки. Одинаки. 4-а спроба
  • 06:10. Хокей. Жінки. 1/2 фіналу.
  • 06:30. Фристайл. Чоловіки. Слоупстайл. Кваліфікація
  • 07:30. Сноуборд. Чоловіки. Біг-ейр. Кваліфікація
  • 08:05. Керлінг. Чоловіки. 8-й тур. Канада - Італія
  • 08:05. Керлінг. Чоловіки. 8-й тур. Данія - Норвегія
  • 08:05. Керлінг. Чоловіки. 8-й тур. ОКР - Швеція
  • 08:05. Керлінг. Чоловіки. 8-й тур. Швейцарія - Велика Британія
  • 13:00. Фристайл. Жінки. Акробатика. Фінал 1
  • 13:00. Стрибки з трампліна. Чоловіки. Командні змагання. 1-й раунд
  • 14:00. Фристайл. Жінки. Акробатика. Фінал 2
  • 14:05. Бобслей. Чоловіки. Двійка. 1-а спроба
  • 14:05. Керлінг. Жінки. 8-й тур. Швейцарія - Швеція
  • 14:05. Керлінг. Жінки. 8-й тур. Велика Британія - Канада
  • 14:05. Керлінг. Жінки. 8-й тур. Японія - Південна Корея
  • 14:05. Керлінг. Жінки. 8-й тур. Данія - ОКР
  • 14:06. Стрибки з трампліна. Чоловіки. Командні змагання. Фінал
  • 15:10. Хокей. Жінки. 1/2 фіналу
  • 15:40. Бобслей. Чоловіки. Двійки. 2-а спроба

 

Розклад 14-го дня зимової Олімпіади-2022, 15 лютого 2022 року (вівторок) (9 комплектів медалей)

  • 03:05. Керлінг. Чоловіки. 9-й тур. ОКР - Норвегія
  • 03:05. Керлінг. Чоловіки. 9-й тур. Канада - Китай
  • 03:05. Керлінг. Чоловіки. 9-й тур. Швейцарія - США
  • 03:05. Керлінг. Чоловіки. 9-й тур. Швеція - Данія
  • 03:30. Сноуборд. Жінки. Біг-ейр. Фінал
  • 03:30. Фристайл. Чоловіки. Слоупстайл. Фінал
  • 05:00. Гірськолижний спорт. Жінки. Швидкісний спуск
  • 06:10. Хокей. Чоловіки. Кваліфікаційний раунд. 1-й матч
  • 06:10. Хокей. Чоловіки. Кваліфікаційний раунд. 2-й матч
  • 07:00. Сноуборд. Чоловіки. Біг-ейр. Фінал
  • 08:05. Керлінг. Жінки. 9-й тур. Китай - ОКР
  • 08:05. Керлінг. Жінки. 9-й тур. Швеція - Данія
  • 08:05. Керлінг. Жінки. 9-й тур. США - Швейцарія
  • 08:05. Керлінг. Жінки. 9-й тур. Велика Британія - Японія
  • 08:30. Ковзанярський спорт. Жінки. Командна гонка переслідування. 1/2 фіналу
  • 08:52. Ковзанярський спорт. Чоловіки. Командна гонка переслідування. 1/2 фіналу
  • 09:24. Ковзанярський спорт. Жінки. Командна гонка переслідування. Фінал D
  • 09:30. Ковзанярський спорт. Жінки. Командна гонка переслідування. Фінал C
  • 09:43. Ковзанярський спорт. Чоловіки. Командна гонка переслідування. Фінал D
  • 09:49. Ковзанярський спорт. Чоловіки. Командна гонка переслідування. Фінал C
  • 10:22. Ковзанярський спорт. Жінки. Командна гонка переслідування. Фінал B
  • 10:28. Ковзанярський спорт. Жінки. Командна гонка переслідування. Фінал A
  • 10:40. Хокей. Чоловіки. Кваліфікаційний раунд. 3-й матч
  • 10:41. Ковзанярський спорт. Чоловіки. Командна гонка переслідування. Фінал B
  • 10:47. Ковзанярський спорт. Чоловіки. Командна гонка переслідування. Фінал A
  • 11:00. Біатлон. Чоловіки. Естафета 4x7,5 км
  • 12:08. Фігурне катання. Жінки. Коротка програма
  • 13:00. Лижне двоборство. HS-140 + Гонка переслідування 10 км
  • 13:00. Фристайл. Чоловіки. Акробатика. 1-а кваліфікація
  • 13:45. Фристайл. Чоловіки. Акробатика. 2-а кваліфікація
  • 14:05. Керлінг. Чоловіки. 10-й тур. Швеція - Велика Британія
  • 14:05. Керлінг. Чоловіки. 10-й тур. Італія - США
  • 14:05. Керлінг. Чоловіки. 10-й тур. Норвегія - Китай
  • 14:05. Керлінг. Чоловіки. 10-й тур. ОКР - Канада
  • 14:15. Бобслей. Чоловіки. Двійки. 3-я спроба
  • 15:10. Хокей. Чоловіки. Кваліфікаційний раунд. 4-й матч
  • 15:50. Бобслей. Чоловіки. Двійки. 4-а спроба

 

Розклад 15-го дня зимової Олімпіади-2022, 16 лютого 2022 року (середа) (7 комплектів медалей)

  • 03:05. Керлінг. Жінки. 10-й тур. Канада - США
  • 03:05. Керлінг. Жінки. 10-й тур. Швейцарія - Південна Корея
  • 03:05. Керлінг. Жінки. 10-й тур. Китай - Велика Британія
  • 04:15. Гірськолижний спорт. Чоловіки. Слалом. 1-а спроба
  • 06:10. Хокей. Чоловіки. 1/4 фіналу
  • 07:45. Гірськолижний спорт. Чоловіки. Слалом. 2-а спроба
  • 08:00. Хокей. Чоловіки. 1/4 фіналу
  • 08:05. Керлінг. Чоловіки. 11-й тур. Китай - Швейцарія
  • 08:05. Керлінг. Чоловіки. 11-й тур. Велика Британія - ОКР
  • 08:05. Керлінг. Чоловіки. 11-й тур. Італія - Данія
  • 09:45. Біатлон. Жінки. Естафета 4x6 км
  • 10:40. Хокей. Чоловіки. 1/4 фіналу
  • 11:00. Лижні гонки. Жінки. Командний спринт. Вільний стиль. 1/2 фіналу
  • 11:30. Лижні гонки. Чоловіки. Командний спринт. Вільний стиль. Фінал
  • 11:40. Лижні гонки. Чоловіки. Командний спринт. Вільний стиль. 1/2 фіналу
  • 13:00. Лижні гонки. Жінки. Командний спринт. Вільний стиль. Фінал
  • 13:00. Фристайл. Чоловіки. Акробатика. Фінал 1
  • 13:30. Хокей. Жінки. Матч за 3 місце.
  • 13:30. Шорт-трек. Жінки. 1500 м. 1/4 фіналу
  • 14:00. Фристайл. Чоловіки. Акробатика. Фінал 2
  • 14:05. Керлінг. Жінки. 11-й тур. Південна Корея - Данія
  • 14:05. Керлінг. Жінки. 11-й тур. Японія - США
  • 14:05. Керлінг. Жінки. 11-й тур. ОКР - Швеція
  • 14:05. Керлінг. Жінки. 11-й тур. Канада - Китай
  • 14:15. Шорт-трек. Жінки. 1500 м. 1/2 фіналу
  • 14:44. Шорт-трек. Чоловіки. Естафета 5000 м. Фінал В
  • 14:44. Шорт-трек. Чоловіки. Естафета 5000 м. Фінал А
  • 15:11. Шорт-трек. Жінки. 1500 м. Фінал В
  • 15:18. Шорт-трек. Жінки. 1500 м. Фінал А
  • 15:30. Хокей. Чоловіки. 1/4 фіналу

 

Розклад 16-го дня зимової Олімпіади-2022, 17 лютого 2022 року (четвер) (6 комплектів медалей)

  • 03:05. Керлінг. Чоловіки. 12-й тур. Данія - США
  • 03:05. Керлінг. Чоловіки. 12-й тур. Швеція - Швейцарія
  • 03:05. Керлінг. Чоловіки. 12-й тур. Канада - Велика Британія
  • 03:05. Керлінг. Чоловіки. 12-й тур. Норвегія - Італія
  • 03:30. Фристайл. Жінки. Скі-хафпайп. Кваліфікація
  • 04:30. Гірськолижний спорт. Жінки. Суперкомбінація. Швидкісний спуск
  • 05:30. Фристайл. Жінки. Скі-крос. Кваліфікація
  • 06:10. Хокей. Жінки. Фінал
  • 06:30. Фристайл. Чоловіки. Скі-хафпайп. Кваліфікація
  • 08:00. Гірськолижний спорт. Жінки. Суперкомбінація. Слалом
  • 08:00. Фристайл. Жінки. Скі-крос. 1/8 фіналу
  • 08:05. Керлінг. Жінки. 12-й тур. Японія - Швейцарія
  • 08:05. Керлінг. Жінки. 12-й тур. ОКР - Велика Британія
  • 08:05. Керлінг. Жінки. 12-й тур. Данія - Канада
  • 08:05. Керлінг. Жінки. 12-й тур. Південна Корея - Швеція
  • 08:35. Фристайл. Жінки. Скі-крос. 1/4 фіналу
  • 08:54. Фристайл. Жінки. Скі-крос. 1/2 фіналу
  • 09:10. Фристайл. Жінки. Скі-крос. За 3 місце
  • 09:20. Фристайл. Жінки. Скі-крос. Фінал
  • 10:30. Ковзанярський спорт. Жінки. 1000 м
  • 12:00. Фігурне катання. Жінки. Довільна програма
  • 13:00. Лижне двоборство. Чоловіки. Командні змагання. HS-140 + Естафета 4х5 км
  • 14:05. Керлінг. Чоловіки. 1/2 фіналу
  • 14:05. Керлінг. Чоловіки. 1/2 фіналу

 

Розклад 17-го дня зимової Олімпіади-2022, 18 лютого 2022 року (п'ятниця) (4 комплекти медалей)

  • 03:30. Фристайл. Жінки. Скі-хафпайп. Фінал
  • 05:45. Фристайл. Чоловіки. Скі-крос. Кваліфікація
  • 06:10. Хокей. Чоловіки. 1/2 фіналу
  • 08:05. Керлінг. Чоловіки. За третє місце
  • 08:45. Фристайл. Чоловіки. Скі-крос. 1/8 фіналу
  • 09:20. Фристайл. Чоловіки. Скі-крос. 1/4 фіналу
  • 09:39. Фристайл. Чоловіки. Скі-крос. 1/2 фіналу
  • 09:55. Фристайл. Чоловіки. Скі-крос. За 3 місце
  • 10:05. Фристайл. Чоловіки. Скі-крос. Фінал
  • 10:30. Ковзанярський спорт. Чоловіки. 1000 м
  • 11:00. Біатлон. Чоловіки. Мас-старт 15 км
  • 12:38. Фігурне катання. Спортивні пари. Коротка програма
  • 14:00. Бобслей. Жінки. Двійки. 1-а спроба
  • 14:05. Керлінг. Жінки. 1/2 фіналу
  • 14:05. Керлінг. Жінки. 1/2 фіналу
  • 15:10. Хокей. Чоловіки. 1/2 фіналу
  • 15:30. Бобслей. Жінки. Двійки. 2-а спроба

 

Розклад 18-го дня зимової Олімпіади-2022, 19 лютого 2022 року (субота) (9 комплектів медалей)

  • 03:30. Бобслей. Чоловіки. Четвірки. 1-а спроба
  • 03:30. Фристайл. Чоловіки. Скі-хафпайп. Фінал
  • 05:00. Гірськолижний спорт. Командні змагання. 1/8 фіналу
  • 05:05. Бобслей. Чоловіки. Четвірки. 2-а спроба
  • 05:47. Гірськолижний спорт. Командні змагання. 1/4 фіналу
  • 06:14. Гірськолижний спорт. Командні змагання. 1/2 фіналу
  • 06:37. Гірськолижний спорт. Командні змагання. За третє місце
  • 06:46. Гірськолижний спорт. Командні змагання. Фінал
  • 08:00. Лижні гонки. Чоловіки. Мас-старт 50 км. Класичний стиль
  • 08:05. Керлінг. Чоловіки. Фінал
  • 09:00. Ковзанярський спорт. Чоловіки. Мас-старт. 1/2 фіналу
  • 09:45. Ковзанярський спорт. Жінки. Мас-старт. 1/2 фіналу
  • 10:30. Ковзанярський спорт. Чоловіки. Мас-старт. Фінал
  • 11:00. Біатлон. Жінки. Мас-старт 12,5 км
  • 11:00. Ковзанярський спорт. Жінки. Мас-старт. Фінал
  • 13:00. Фігурне катання. Спортивні пари. Довільна програма
  • 14:00. Бобслей. Жінки. Двійки. 3-я спроба
  • 14:05. Керлінг. Жінки. За третє місце
  • 15:10. Хокей. Чоловіки. Матч за 3 місце
  • 15:30. Бобслей. Жінки. Двійки. 4-а спроба

 

Розклад 19-го дня зимової Олімпіади-2022, 20 лютого 2022 року (неділя) (4 комплекти медалей)

  • 03:05. Керлінг. Жінки. Фінал
  • 03:30. Бобслей. Чоловіки. Четвірки. 3-я спроба
  • 05:20. Бобслей. Чоловіки. Четвірки. 4-а спроба
  • 06:00. Фігурне катання. Гала-виступ
  • 06:10. Хокей. Чоловіки. Фінал.
  • 08:30. Лижні гонки. Жінки. Мас-старт 30 км. Класичний стиль
  • Закриття зимових Олімпійських ігор-2022

Примітка: жирним шрифтом виділено змагання, в яких розігруються золоті медалі.

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