Серед пасажирів літака олімпійської збірної Норвегії виявили коронавірус

Джерело - rbc.ua.
Серед пасажирів літака олімпійської збірної Норвегії після приземлення в Пекіні виявили коронавірус.
Про це повідомляє NRK TV.
Два співробітники олімпійської збірної Норвегії склали позитивний тест на коронавірус після прибуття в Пекін. Зазначається, що вони нещодавно перехворіли на інфекцію.
Для підтвердження результатів першого тестування буде проведено повторне. У разі позитивної відповіді - команду відправлять на карантин.
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На борту перебували представники збірної Норвегії з біатлону, багатоборства, фристайлу та сноуборду. Крім того, цим літаком до Пекіна прилетіла велика частина національної команди Данії, кілька шведських спортсменів, представники норвезької та данської преси.