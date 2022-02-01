Серед пасажирів літака олімпійської збірної Норвегії виявили коронавірус

Два тести на COVID-19 виявилися позитивними

Серед пасажирів літака олімпійської збірної Норвегії після приземлення в Пекіні виявили коронавірус.

Про це повідомляє NRK TV.

Два співробітники олімпійської збірної Норвегії склали позитивний тест на коронавірус після прибуття в Пекін. Зазначається, що вони нещодавно перехворіли на інфекцію.

Для підтвердження результатів першого тестування буде проведено повторне. У разі позитивної відповіді - команду відправлять на карантин.

На борту перебували представники збірної Норвегії з біатлону, багатоборства, фристайлу та сноуборду. Крім того, цим літаком до Пекіна прилетіла велика частина національної команди Данії, кілька шведських спортсменів, представники норвезької та данської преси.