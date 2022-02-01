Делегація Тайваню візьме участь у церемоніях відкриття та закриття Олімпіади

Олімпійська команда Тайваню візьме участь як у церемонії відкриття, так і в церемонії закриття зимових Олімпійських ігор у Пекіні.

Про це повідомляє НОК Тайвані.

Це стало відомо після того, як місцеві спортивні лідери провели переговори з керівництвом Міжнародного олімпійського комітету (МОК).

МОК наголосив, що участь в обох церемоніях є обов'язковою. На Тайвані, незалежність якого заперечується Китаєм, побоюються, що господарі зменшать свій статус до статусу Гонконгу, який вважається невід'ємною частиною материкового Китаю.

Субтропічний Тайвань, який не має традицій зимових видів спорту і жодного разу не завоював медалі на Білих Олімпійських іграх, відправляє до Пекіна чотирьох спортсменів - стільки ж, скільки на Іграх у Пхенчхані-2018.

Спочатку позиція країни полягала в тому, що вони не могли вписатися в обмеження COVID-19, а також не могли знайти рейс, який відвіз би їх додому після церемонії закриття. Але неназваний високопосадовець політичний чиновник визнав, що головними були побоювання з приводу невизнання країни Китаєм.

Але Олімпійський комітет Тайваню заявив сьогодні, що отримав "деякі інструкції та запевнення" від МОК, а також вимогу, щоб "усі країни-учасниці були присутні на параді відкриття".