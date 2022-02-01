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Пекін-2022. Розклад тренувальних заїздів українських спортсменів на 2 лютого

Сьогодні 16:03 108 0
Українці проведуть два заїзди
Пекін-2022. Розклад тренувальних заїздів українських спортсменів на 2 лютого
#Олімпіада-2022, #Антон Дукач, #Андрій Мандзій

Джерело - Чемпіон.

2 лютого на XXIV зимових Олімпійських іграх два українські спортсмени візьмуть участь у тренувальних заїздах.

Актуально: Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор

У національному центрі санного спорту у Яньціні українці Антон Дукач та Андрій Мандзій проведуть тренувальні заїзди.

Санний спорт

  • 07:30 - Чоловіки. 1-й тренувальний заїзд. Група А: Антон Дукач, Андрій Мандзій
  • Після першого заїзду - Чоловіки. 1-й тренувальний заїзд. Група А: Антон Дукач, Андрій Мандзій

Відзначимо, що 2 лютого на Олімпійських іграх відбудуться лише змагання з керлінгу.

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