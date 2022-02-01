Пекін-2022. Розклад тренувальних заїздів українських спортсменів на 2 лютого

Українці проведуть два заїзди

Джерело - Чемпіон.

2 лютого на XXIV зимових Олімпійських іграх два українські спортсмени візьмуть участь у тренувальних заїздах.

У національному центрі санного спорту у Яньціні українці Антон Дукач та Андрій Мандзій проведуть тренувальні заїзди.

Санний спорт

07:30 - Чоловіки. 1-й тренувальний заїзд. Група А: Антон Дукач, Андрій Мандзій

Після першого заїзду - Чоловіки. 1-й тренувальний заїзд. Група А: Антон Дукач, Андрій Мандзій

Відзначимо, що 2 лютого на Олімпійських іграх відбудуться лише змагання з керлінгу.