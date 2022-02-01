Пекін-2022. Розклад тренувальних заїздів українських спортсменів на 2 лютого

Джерело - Чемпіон.
2 лютого на XXIV зимових Олімпійських іграх два українські спортсмени візьмуть участь у тренувальних заїздах.
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У національному центрі санного спорту у Яньціні українці Антон Дукач та Андрій Мандзій проведуть тренувальні заїзди.
Санний спорт
- 07:30 - Чоловіки. 1-й тренувальний заїзд. Група А: Антон Дукач, Андрій Мандзій
- Після першого заїзду - Чоловіки. 1-й тренувальний заїзд. Група А: Антон Дукач, Андрій Мандзій
Відзначимо, що 2 лютого на Олімпійських іграх відбудуться лише змагання з керлінгу.