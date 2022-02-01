Президент оргкомітету Олімпіади-2024 не відвідає ігри у Пекіні

Джерело - Чемпіон.

Президент оргкомітету літніх Олімпійських ігор 2024 року Тоні Естанге не відвідає зимові Олімпійські ігри у Пекіні.

Про це повідомляє insidethegames.biz.

Причиною скасування наміченого візиту стало захворювання на коронавірус

Колишній член МОК Естанге перебуває під постійним наглядом лікарів, а хвороба протікає в м'якій формі. Повідомляється, що з тієї ж причини до Пекіна не прибуде голова Міжнародного паралімпійського комітету Ендрю Парсонс.

Тоні Естанге - колишній французький каноїст-слаломіст, учасник чотирьох Олімпійських ігор, триразовий олімпійський чемпіон (2000, 2004, 2012), п'ятиразовий чемпіон світу, член МОК з 2013 року. Він є головою Організаційного комітету з проведення Олімпіади 2024 року у Парижі.

Зимові Олімпійські ігри у Пекіні відбудуться з 4 по 20 лютого 2022 року.