Шведський біатлоніст Себастіан Самуельсон поступово обживається в олімпійському селі перед стартом зимових Ігор у Пекіні.

Про це заявив сам спортсмен.

"Було багато плюсів у тому, щоб прибути на місце призначення раніше. У цьому випадку є час привести все до ладу. Вчора вночі в номері було 12 градусів тепла, у Антона Перссона 10 з половиною. Тепер у мене в номері є ще один нагрівач, так що все гаразд у цьому плані. Були ще деякі дрібниці типу стандарту змиву в туалетах. Тут він не такий, як ми звикли. Тож було кілька дрібниць.