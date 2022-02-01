Джерело - Aftonbladet.
Шведський біатлоніст Себастіан Самуельсон поступово обживається в олімпійському селі перед стартом зимових Ігор у Пекіні.
Про це заявив сам спортсмен.
"Було багато плюсів у тому, щоб прибути на місце призначення раніше. У цьому випадку є час привести все до ладу. Вчора вночі в номері було 12 градусів тепла, у Антона Перссона 10 з половиною. Тепер у мене в номері є ще один нагрівач, так що все гаразд у цьому плані. Були ще деякі дрібниці типу стандарту змиву в туалетах. Тут він не такий, як ми звикли. Тож було кілька дрібниць.
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У спільній їдальні ми перетинаємося з більшою кількістю людей, ніж на Кубку світу, коли сиділи самі собою. Але в ресторанах є оргскло для захисту від можливого зараження коронавірусом. Хоча спочатку було трохи тривожно через багатолюдність, через кілька днів усі заспокоїлися", - сказав Самуельссон.