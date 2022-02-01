Міжнародний олімпійський комітет (МОК) дав вказівку Олімпійському комітету Тайваню бути присутнім на церемоніях відкриття та закриття зимових Олімпійських ігор у Пекіні.

Про це повідомляє insidethegames.biz.

Раніше уряд Тайваню оголосив, що спортсмени не братимуть участі в церемоніях відкриття та закриття Ігор через проблеми з поїздками та суворими заходами протидії COVID-19 у Пекіні.

Також у Тайвані звернули увагу на зростаючу політичну напруженість між ними та Китаєм.

Зазначимо, що офіційні особи центральної влади Тайваню бойкотують Олімпійські ігри у Пекіні.

Нагадаємо, що президент України Володимира Зеленського не буде на церемонії відкриття Олімпійських ігор-2022.