Російський чемпіон: Український шорт-трекіст говорить, що ми братні народи

Олімпійський чемпіон 2014 року Семен Єлістратов покійно спілкується з українським шорт-трекістом Олегом Гандеєм.

Про це заявив росіянин.

"З Олегом Гандеєм я досить давно знайомий, ми періодично разом тренуємось. У нас дуже близькі стосунки, дружні стосунки. Проблем у спілкуванні не виникає.

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Олег завжди мені каже: "Семе, не звертай уваги, це політика". Він багато разів казав, що ми братні народи, що має родичі в Росії. Мені теж здається - може, я не правий, - що ми братні народи, у нас все-таки одна кров", - зазначив Єлістратов.