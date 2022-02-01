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Російський чемпіон: Український шорт-трекіст говорить, що ми братні народи

Сьогодні 14:48 234 0
Російський чемпіон: Український шорт-трекіст говорить, що ми братні народи
#Олімпіада-2022

Джерело - https://rsport.ria.ru/.

Олімпійський чемпіон 2014 року Семен Єлістратов покійно спілкується з українським шорт-трекістом Олегом Гандеєм. 

Про це заявив росіянин.

"З Олегом Гандеєм я досить давно знайомий, ми періодично разом тренуємось. У нас дуже близькі стосунки, дружні стосунки. Проблем у спілкуванні не виникає.

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Олег завжди мені каже: "Семе, не звертай уваги, це політика". Він багато разів казав, що ми братні народи, що має родичі в Росії. Мені теж здається - може, я не правий, - що ми братні народи, у нас все-таки одна кров", - зазначив Єлістратов.

Зимові Олімпійські ігри відбудуться з 4 по 20 лютого.

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