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Китай не запросив Лукашенка на відкриття Олімпіади-2022

Сьогодні 14:18 228 0
Раніше Лукашенко потрапив під санкції МОК
Китай не запросив Лукашенка на відкриття Олімпіади-2022
#Олімпіада-2022

Джерело - mediavektor.org.

Китай визначився зі списком світових лідерів, запрошених на банкет із нагоди початку Олімпіади-2022.

Про це повідомляє пресслужба керівництва Китаю.

Серед них немає Олександра Лукашенка, котрий потрапив під санкції Міжнародного Олімпійського комітету. Загалом у списку 30 прізвищ.

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Серед них президент Росії Володимир Путін, глави Туркменістану, Таджикистану, Киргизстану, Казахстану, Польщі, Сербії, Сінгапуру, Аргентини, Еквадору, Монголії, Єгипту, Саудівської Аравії, Катару, Пакистану. Також до списку включили принцесу Таїланду, принца Монако, президентів Генеральної асамблеї ООН, Всесвітньої організації охорони здоров'я та інших офіційних осіб.

Олімпіада у Пекіні відбудеться з 4 до 20 лютого. Кваліфікаційні нормативи для участі в Іграх виконали 28 білоруських спортсменів у шести видах спорту.

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