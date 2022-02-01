Три уродженці України представлять Ізраїль на Олімпіаді-2022

Половина спортсменів Ізраїлю є вихідцями з України

Джерело - Чемпіон.

Шестеро спортсменів з Ізраїлю представлять на Зимових Олімпійських іграх у Пекіні-2022.

33-річний фігурист Євген Краснопольський та 19-річна гірськолижниця Ноа Солош нестимуть прапор ізраїльської команди на церемонії відкриття зимових ігор.

Євген Краснопільський народився у Києві, а коли йому було три роки, його родина репатріювалася до Ізраїлю.

Окрім того, на Зимових Олімпійських іграх виступить фігурист Олексій Биченко. Він також народився у Києві та до 2011 року представляв Україну. Пізніше він переїхав до Ізраїлю та почала представляти цю країну.

Спортсмен Владислав Биканов представить Ізраїль у шорт-треку (бігу на ковзанах). Він народився у Львові та переїхав до Ізраїлю ще у п'ятирічному віці. Вже там він освоїв цей вид спорту.