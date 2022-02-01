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Три уродженці України представлять Ізраїль на Олімпіаді-2022

Сьогодні 13:48 71 0
Половина спортсменів Ізраїлю є вихідцями з України
Три уродженці України представлять Ізраїль на Олімпіаді-2022
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

Шестеро спортсменів з Ізраїлю представлять на Зимових Олімпійських іграх у Пекіні-2022. 

33-річний фігурист Євген Краснопольський та 19-річна гірськолижниця Ноа Солош нестимуть прапор ізраїльської команди на церемонії відкриття зимових ігор. 

Євген Краснопільський народився у Києві, а коли йому було три роки, його родина репатріювалася до Ізраїлю. 

Окрім того, на Зимових Олімпійських іграх виступить фігурист Олексій Биченко. Він також народився у Києві та до 2011 року представляв Україну. Пізніше він переїхав до Ізраїлю та почала представляти цю країну. 

Актуально: Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор

Спортсмен Владислав Биканов представить Ізраїль у шорт-треку (бігу на ковзанах). Він народився у Львові та переїхав до Ізраїлю ще у п'ятирічному віці. Вже там він освоїв цей вид спорту. 

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