Три уродженці України представлять Ізраїль на Олімпіаді-2022

Джерело - Чемпіон.
Шестеро спортсменів з Ізраїлю представлять на Зимових Олімпійських іграх у Пекіні-2022.
33-річний фігурист Євген Краснопольський та 19-річна гірськолижниця Ноа Солош нестимуть прапор ізраїльської команди на церемонії відкриття зимових ігор.
Євген Краснопільський народився у Києві, а коли йому було три роки, його родина репатріювалася до Ізраїлю.
Окрім того, на Зимових Олімпійських іграх виступить фігурист Олексій Биченко. Він також народився у Києві та до 2011 року представляв Україну. Пізніше він переїхав до Ізраїлю та почала представляти цю країну.
Актуально: Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор
Спортсмен Владислав Биканов представить Ізраїль у шорт-треку (бігу на ковзанах). Він народився у Львові та переїхав до Ізраїлю ще у п'ятирічному віці. Вже там він освоїв цей вид спорту.