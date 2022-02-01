Фуркад назвав фаворита Олімпіади-2022 у Пекіні

Француз поділився своїми очікуваннями від чоловічих біатлонних змагань

Джерело - Dagsavisen.

Норвезький біатлоніст Йоганнес Бо є фаворитом майбутніх зимових Олімпійських ігор 2022 року у Пекіні.

Про це заявив п'ятиразовий олімпійський чемпіон з біатлону Мартен Фуркад.

"Початок сезону виявився не таким, як очікувалося. Мушу чесно зізнатися, я думав, що Йоханнес виявиться на вищому рівні, як було в сезоні-2018/2019, коли він виграв Кубок світу. Думаю, зараз він знову в добрій формі, він показав це в Антгольці.

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