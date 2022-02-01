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Фуркад назвав фаворита Олімпіади-2022 у Пекіні

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Француз поділився своїми очікуваннями від чоловічих біатлонних змагань
Фуркад назвав фаворита Олімпіади-2022 у Пекіні
#Олімпіада-2022, #Мартен Фуркад

Джерело - Dagsavisen.

Норвезький біатлоніст Йоганнес Бо є фаворитом майбутніх зимових Олімпійських ігор 2022 року у Пекіні.

Про це заявив п'ятиразовий олімпійський чемпіон з біатлону Мартен Фуркад.

"Початок сезону виявився не таким, як очікувалося. Мушу чесно зізнатися, я думав, що Йоханнес виявиться на вищому рівні, як було в сезоні-2018/2019, коли він виграв Кубок світу. Думаю, зараз він знову в добрій формі, він показав це в Антгольці.

Актуально: Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор

Олімпіада - це завжди трохи інші відчуття. У сезоні-2017/2018 ми з Йоганнесом були на всіх подіумах на початку сезону. Здається, це було 14 разів поспіль. Але коли на Олімпіаді пройшов спринт, ніхто не піднявся на п'єдестал. Хоча, звичайно, Йоганнес завжди буде фаворитом", - зазначив Фуркад.

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