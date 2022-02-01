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Стала відома реальна вартість Олімпіади-2022 у Пекіні

Сьогодні 13:18 112 0
Проведення ОІ обійшлися країні більш ніж 38.5 мільярдів доларів
Стала відома реальна вартість Олімпіади-2022 у Пекіні
#Олімпіада-2022

Джерело - suspilne.media.

Реальна вартість проведення Олімпійських ігор у Пекіні перевищує фактично оголошену у 10 разів.

Про це повідомляє Business Insider.

За офіційною інформацією Оргкомітету Олімпіади-2022, організація проведення Ігор стала найменш витратною за всю історію. У Китаї стверджують: проведення Олімпіади-2022 обійшлося країні у 3.9 мільярди доларів. Проте реальна вартість проведення зимових Ігор у Пекіні може бути суттєво заниженою.

Реальна вартість проведення зимових Олімпійських ігор у Пекіні оцінюється більш ніж 38.5 мільярдів доларів. Тобто, у десять разів вище, аніж офіційно оголошена сума витрат Китаєм.

Актуально: Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор

Business Insider підготував інфографіку щодо витрат, які були здійснені урядом Китаю для проведення Олімпіади-2022:

  • інвестиції в інфраструктуру: 20.8 мільярдів доларів
  • витрати на сполучення потягом між містами Пекін та Чжанцзякоу, які прийматимуть Олімпіаду-2022: 9.2 мільярдів доларів
  • витрати на підготовку до Олімпіади та зарплату працівникам: 3.9 мільярдів доларів
  • витрати на побудову спортивних споруд: 3.7 мільярдів доларів
  • витрати на будівництво нових станцій метро: 0.77 мільярдів доларів

Причина у суттєвій різниці між оголошеною сумою витрат та реальною, як вважають у Business Insider, полягає у тому, що Китай не включав у вартість проведення Олімпіади витрати на транспорт, інвестиції в інфраструктуру (у тому числі й спортивну), а також суму коштів, витрачених на будівництво олімпійських селищ.

Таким чином, реальні витрати на проведення Олімпіади-2022 є майже ідентичними, що і на літні Олімпійські ігри. Тоді на проведення літньої Олімпіади Китай витратив 42 мільярди доларів.

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