На Олімпійських іграх у Пекіні вітер не має заважати біатлоністам та біатлоністкам при стрільбі.

Про це заявив головний тренер жіночої збірної України з біатлону Урош Велепець.

"На стадіоні ми вже провели досить комплексні тренування зі стріляниною. Можу сказати, що траса не найскладніша. Найважче коло буде саме у дівчат - 2,5 кілометри.

Там є один затяжний підйом близько 600 метрів із невеликими переходами. Траса готова добре, близько метра штучного снігу. А крім траси снігу на околицях взагалі немає.