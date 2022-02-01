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Велепець: На Олімпіаді траса не найскладніша

Сьогодні 17:48 125 0
Фахівець оцінив біатлонну трасу у Пекіні
Велепець: На Олімпіаді траса не найскладніша
#Олімпіада-2022, #Урош Велепець

Джерело - xsport.ua.

На Олімпійських іграх у Пекіні вітер не має заважати біатлоністам та біатлоністкам при стрільбі.

Про це заявив головний тренер жіночої збірної України з біатлону Урош Велепець.

"На стадіоні ми вже провели досить комплексні тренування зі стріляниною. Можу сказати, що траса не найскладніша. Найважче коло буде саме у дівчат - 2,5 кілометри.

Там є один затяжний підйом близько 600 метрів із невеликими переходами. Траса готова добре, близько метра штучного снігу. А крім траси снігу на околицях взагалі немає. 

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Щоправда, варто сказати, що дуже холодно - увечері, коли плануються старти - близько 18 градусів морозу. А вдень в обід досить комфортна температура - ​​близько 7-8 градусів морозу.

Вітер є, але великих проблем не створить. На рубежі він дме з лівого боку, майже без поривів", - зазначив Велепець.

Нагадаємо, що змішана естафета на Олімпіаді у Пекіні відбудеться 5 лютого.

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