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Велепець: Ми готувалися до того, що у Пекіні будуть жахливі умови

Сьогодні 15:03 207 0
Фахівець - про умови перебування у Пекіні
Велепець: Ми готувалися до того, що у Пекіні будуть жахливі умови
#Олімпіада-2022, #Урош Велепець

Джерело - xsport.ua.

В олімпійському селищі з кімнати без маски виходити не можна, і взагалі знімати її можна лише під час їди і коли спортсмен уже став на лижі.

Про це заявив головний тренер жіночої збірної України з біатлону Урош Велепець.

"У принципі, ми готувалися до того, що будуть жахливі умови, як у в'язниці. Все-таки Олімпіада має свої особливості, тим більше, коли вона проходить у Китаї.

Ми були готові до того, що доведеться постійно перебувати в кімнатах і виходити лише на тренування. Але мушу сказати, що все виявилося трохи кращим.

Актуально: Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор

Кімнати в олімпійському селі у нас чималі, що для Китаю рідкість, живемо по двоє. Поруч їдальня за 300 метрів. Щоправда, з кімнати без маски виходити не можна, і взагалі знімати її можна лише під час їди і коли спортсмен уже став на лижі.

Тести на коронавірус здаємо щодня вранці, перш ніж йти на сніданок. Є десять кабінок, у яких через віконце у тебе беруть скребок. Якщо у когось тест позитивний - через якийсь час результат приходить шефу місії", - зазначив Велепець.

Нагадаємо, що змішана естафета на Олімпіаді у Пекіні відбудеться 5 лютого.

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