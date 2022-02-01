Велепець: Можливо буду допомагати чоловічій збірній України

Джерело - xsport.ua.
Головний тренер жіночої збірної України з біатлону Урош Велепець в умовах відсутності Юрая Санітри не залучається до чоловічої збірної.
Про це заявив сам фахівець.
"У зв'язку з тим, що тренер чоловічої збірної Юрай Санітра досі перебуває на самоізоляції, чи залучають до роботи з хлопцями? Поки що ні. Зараз там обидва Кравченки (Олексій - тренер чоловічої збірної, Олександр - тренер жіночої збірної - прим.) на рубежі стежать за стріляниною хлопців.
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Але поки серйозних тренувань не було, всі ці дні спортсмени просто каталися, звикали до умов. Тож подивимося, як буде далі", - зазначив Велепець.
Нагадаємо, що змішана естафета на Олімпіаді у Пекіні відбудеться 5 лютого.