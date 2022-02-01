Головний тренер жіночої збірної України з біатлону Урош Велепець щодня з тривогою очікує на результати тестів на COVID-19 у Пекіні.

Про це заявив сам фахівець.

"У нас всі здорові, всі тренуються, але переживаємо через тести на коронавірус. Все-таки ми всі з Юраєм контактували, коли добиралися до Пекіна , а потім і до олімпійського села. Тому з тривогою щодня чекаємо на результати тестів.

Поки що готуємо всіх, бо через день після змішаної естафети вже будуть індивідуальні перегони. Далі дивитися по тренуваннях, як дівчата стріляють, як справляються з вітром, як рухаються трасою.