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Велепець: Готуватимемо трьох дівчат до змішаної естафети

Сьогодні 13:03 183 0
Фахівець - про підготовку спортсменок до змішаної естафети
Велепець: Готуватимемо трьох дівчат до змішаної естафети
#Олімпіада-2022, #Урош Велепець

Джерело - xsport.ua.

Головний тренер жіночої збірної України з біатлону Урош Велепець щодня з тривогою очікує на результати тестів на COVID-19 у Пекіні.

Про це заявив сам фахівець.

"У нас всі здорові, всі тренуються, але переживаємо через тести на коронавірус. Все-таки ми всі з Юраєм контактували, коли добиралися до Пекіна , а потім і до олімпійського села. Тому з тривогою щодня чекаємо на результати тестів.

Поки що готуємо всіх, бо через день після змішаної естафети вже будуть індивідуальні перегони. Далі дивитися по тренуваннях, як дівчата стріляють, як справляються з вітром, як рухаються трасою.

Актуально: Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор

А вже за 2-3 дні до змішаної естафети визначатимемося зі складом і молимось, щоб усі тести були негативні.

Думаю, увечері, 2 лютого, оголосимо дівчатам, хто куди готуватиметься. Але запасну на змішану естафету у будь-якому потрібно мати, тому готуватимемо трьох дівчат на суботній старт", - зазначив Велепець.

Нагадаємо, що змішана естафета на Олімпіаді у Пекіні відбудеться 5 лютого.

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