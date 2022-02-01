Джерело - xsport.ua.
Головний тренер жіночої збірної України з біатлону Урош Велепець щодня з тривогою очікує на результати тестів на COVID-19 у Пекіні.
Про це заявив сам фахівець.
"У нас всі здорові, всі тренуються, але переживаємо через тести на коронавірус. Все-таки ми всі з Юраєм контактували, коли добиралися до Пекіна , а потім і до олімпійського села. Тому з тривогою щодня чекаємо на результати тестів.
Поки що готуємо всіх, бо через день після змішаної естафети вже будуть індивідуальні перегони. Далі дивитися по тренуваннях, як дівчата стріляють, як справляються з вітром, як рухаються трасою.
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А вже за 2-3 дні до змішаної естафети визначатимемося зі складом і молимось, щоб усі тести були негативні.
Думаю, увечері, 2 лютого, оголосимо дівчатам, хто куди готуватиметься. Але запасну на змішану естафету у будь-якому потрібно мати, тому готуватимемо трьох дівчат на суботній старт", - зазначив Велепець.
Нагадаємо, що змішана естафета на Олімпіаді у Пекіні відбудеться 5 лютого.