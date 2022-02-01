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Деякі арени Олімпіади-2022 заповнять глядачами на 30%

Сьогодні 12:48 147 0
Перші олімпійські змагання відбудуться вже 2 лютого
Деякі арени Олімпіади-2022 заповнять глядачами на 30%
#Олімпіада-2022

Джерело - insidethegames.biz.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) сподівається, що деякі стадіони Олімпійських ігор у Пекіні будуть заповнені глядачами на 30%. 

Про це заявив виконавчий директор МОК Крістоф Дюбі.

"Працюватимуть схеми, які гарантують присутність глядачів на трибунах і водночас безпеку для всіх учасників. Щодо кількості, то ми ще не досягли домовленості. Якщо у нас буде одна людина на три або два місця - це вже добрий результат.

Актуально: Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор

Заповнюваність залежить від конкретного змагання, а також від того, чи проводиться воно на відкритому повітрі або у приміщенні", - сказав Дюбі.

Нагадаємо, що іноземних уболівальників не пустили на змагання Олімпіади через пандемію коронавірусу.

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