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Українська фігуристка відмовилася спілкуватися із російськими журналістами

Сьогодні 12:33 341 0
Фігуристка до 2019 року виступала за Росію
Українська фігуристка відмовилася спілкуватися із російськими журналістами
#Олімпіада-2022, #Анастасія Шаботова

Джерело - sport-express.ru.

Українська фігуристка Анастасія Шаботова відмовилася спілкуватися із російськими журналістами під час тренування перед Олімпійськими іграми у Пекіні.

Про це повідомляє sport-express.ru.

Російські ЗМІ підтримували Шаботову під час тренування, але на прохання про коментарі вона відповіла: Ні, вибачте.

Шаботова народилася в Москві і до липня 2019 виступала за Росію, а потім змінила спортивне громадянство на українське.

Нагадаємо, що організатори олімпійського турніру з фігурного катання під час командного турніру посадять збірні України та ОКР (Росії) у сусідні бокси.

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