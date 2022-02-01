Фігуристка до 2019 року виступала за Росію

Українська фігуристка Анастасія Шаботова відмовилася спілкуватися із російськими журналістами під час тренування перед Олімпійськими іграми у Пекіні.

Про це повідомляє sport-express.ru.

Російські ЗМІ підтримували Шаботову під час тренування, але на прохання про коментарі вона відповіла: Ні, вибачте.

Шаботова народилася в Москві і до липня 2019 виступала за Росію, а потім змінила спортивне громадянство на українське.

Нагадаємо, що організатори олімпійського турніру з фігурного катання під час командного турніру посадять збірні України та ОКР (Росії) у сусідні бокси.