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Титуловану бобслеїсту відправили на самоізоляцію перед стартом Олімпіади-2022

Сьогодні 12:18 167 0
Спортсменка має встигнути відновитися перед Іграми у Пекіні
Титуловану бобслеїсту відправили на самоізоляцію перед стартом Олімпіади-2022
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

Триразову призерку Олімпійських ігор з бобслею Елану Майєрс-Тейлор відправили на самоізоляцію у Пекіні через отриманий нею позитивний тест на коронавірус.

Про це повідомляє сама спортсменка.

37-річна бобслеїстка прибула у Пекін для виступу на Олімпіаді-2022. Тейлор готувалася до виступів на четвертих для себе Олімпійських іграх - на кожній з попередніх Олімпіад американська атлетка здобувала нагороди.

Майєрс-Тейлор повідомила, що позитивний результат тесту на коронавірус вона отримала через два дні після прибуття у Пекін. Його у неї виявили під час щоденної процедури здачі тестів.

Актуально: Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор

Американська спортсменка зазначила, що розраховує встигнути повноцінно відновитися перед стартом олімпійського турніру з бобслею. Він розпочнеться у неділю, 13 лютого, тож Майєрс-Тейлор має майже два тижні на те, щоб покинути самоізоляцію.

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Допис, поширений Elana Meyers Taylor OLY (@elanameyerstaylor)

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