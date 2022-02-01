Титуловану бобслеїсту відправили на самоізоляцію перед стартом Олімпіади-2022

Спортсменка має встигнути відновитися перед Іграми у Пекіні

Джерело - Чемпіон.

Триразову призерку Олімпійських ігор з бобслею Елану Майєрс-Тейлор відправили на самоізоляцію у Пекіні через отриманий нею позитивний тест на коронавірус.

Про це повідомляє сама спортсменка.

37-річна бобслеїстка прибула у Пекін для виступу на Олімпіаді-2022. Тейлор готувалася до виступів на четвертих для себе Олімпійських іграх - на кожній з попередніх Олімпіад американська атлетка здобувала нагороди.

Майєрс-Тейлор повідомила, що позитивний результат тесту на коронавірус вона отримала через два дні після прибуття у Пекін. Його у неї виявили під час щоденної процедури здачі тестів.

Американська спортсменка зазначила, що розраховує встигнути повноцінно відновитися перед стартом олімпійського турніру з бобслею. Він розпочнеться у неділю, 13 лютого, тож Майєрс-Тейлор має майже два тижні на те, щоб покинути самоізоляцію.