Ще два члени олімпійської збірної України здали позитивні тести на COVID-19

В олімпійській збірній України з біатлону, яка зараз перебуває у кластері Чжанцзякоу, виявлено нові випадки заряджання коронавірусом.

Про це повідомляє XSPORT.ua.

У понеділок увечері результати позитивних тестів на Covid отримали ще два члени команди. Йдеться не про спортсменів, а про персонал команди. Наразі ті, хто заразився, ізольовані в олімпійському селі та найближчим часом очікують на результати повторного тесту.

Раніше після прильоту до Пекіна на самоізоляцію змушений був піти старший тренер чоловічої збірної Юрай Санітра. Також позитивний тест був у тренера жіночої збірної Ігоря Ященка, проте наступного дня фахівець здав уже негативний тест, і був звільнений із самоізоляції.

Зазначимо, що перший випадок зараження коронавірусу у збірній України з біатлону стався ще до вильоту до Пекіна. В Антгольці позитивний тест здав доктор чоловічої команди Богдан Братко, який змушений був вирушити в Україну до повного одужання.