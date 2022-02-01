Нападник збірної Швейцарії: Розраховуємо як мінімум на медаль Олімпіади

Нападник збірної Швейцарії Денис Мальгін налаштований на здобуття медалі на Олімпіаді у Пекіні.

Про це заявив сам хокеїст.

"На турнірі буде кілька сильних команд, але у нас розраховують як мінімум на медаль. Це буде добрий результат. Останніми роками збірна Швейцарії добре грала на чемпіонатах світу, завойовувала срібло.

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Хотілося б бачити у справі всіх найкращих, тим більше, що кілька швейцарських гравців зараз дуже добре виступають у НХЛ - Йосі, Фіала, Майєр. Але нічого з цим не вдієш. Я впевнений, що вболівальники все одно уважно стежитимуть за виступом збірної та переживатимуть за нас. Олімпіада - велика подія для всіх. Я дуже радий, що потрапив до складу та зіграю на такому турнірі, - зазначив Мальгін.