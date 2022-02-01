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Два воротарі збірної Чехії склали сумнівні тести на COVID-19

Сьогодні 10:33 126 0
Хокейний чоловічий олімпійський турнір відбудеться з 9 по 20 лютого
Два воротарі збірної Чехії склали сумнівні тести на COVID-19
#Олімпіада-2022

Джерело - iSport.cz.

Голкіпери збірної Чехії Шимон Грубец та Патрік Бартошак склали сумнівні тести на коронавірус. 

Про це заявив менеджер національної команди Мартін Доктор.

"Патрік Бартошак мав сумнівний результат третього тесту, який ми вирішили здавати додатково понад встановлені організаторами правила. Тому, порадившись зі спеціалістами, ми вирішили відкласти його від'їзд до Пекіна як запобіжний засіб, щоб уникнути можливих ускладнень під час його перельоту або після прибуття на Олімпіаду", - зазначив Доктор.

31 січня Бартошак разом із ще одним воротарем Романом Віллом мав вирушити до Пекіна для участі в Олімпіаді, але його виліт було відкладено. Хокеїст приєднається до команди, щойно дозволять результати тестів. Грубец також перебуває у Празі та не брав участі у тренуванні.

Хокейний олімпійський турнір відбудеться з 9 по 20 лютого. Збірна Чехії зіграє у групі B із Данією (9 лютого), Швейцарією (11 лютого) та ОКР (12 лютого).

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