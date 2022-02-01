Хокеїст збірної Китаю: На Олімпіаді хочемо виграти золоті медалі

Джерело - rsport.ria.ru.
Захисник збірної Китаю Джейк Челіос налаштований на здобуття золотих медалей на Олімпіаді у Пекіні.
Про це заявив сам гравець.
"Наша команда віддала багато сил, щоби виступити на Олімпіаді. І ми маємо намір працювати ще інтенсивніше, щоб від матчу до матчу виглядати впевнено. У нас є гравці з досвідом виступу у Національній хокейній лізі, і це суттєво збільшує наші шанси. Ми маємо намір здобути повагу з боку хокейної спільноти, а я хочу стати героєм для Китаю та народу цієї країни. Який результат влаштує китайська збірна? Золоті медалі", - зазначив Челіос.
На груповому етапі Ігор-2022 збірна Китаю зіграє зі США (10 лютого), Канадою (12 лютого) та Німеччиною (13 лютого).