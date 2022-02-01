Головне
Збірна України перемогла Казахстан та вийшла у півфінал Євро
Вчора 22:36 17893 1
Гравці збірної України заспівали Червону руту після виходу в півфінал Євро-2022
Сьогодні 11:00 122
Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор
Сьогодні 07:37 26598 1
Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати
Вчора 22:47 54148 3
Красюк: З Ф'юрі міг би вийти хороший політик в Україні
Вчора 22:31 308
Динамо розгромило Лудогорець у контрольному матчі
Вчора 18:58 1840
Дубль Нереса приніс Шахтарю перемогу над Црвеною Звезда
Вчора 18:01 912
Лемпард - головний тренер Евертона
Вчора 16:17 693
Збірна Польщі призначила нового головного тренера
Вчора 14:38 1949
Мбаппе підписав контракт з Реалом - ЗМІ
Вчора 14:24 1337
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Хокеїст збірної Китаю: На Олімпіаді хочемо виграти золоті медалі

Сьогодні 10:03 153 0
Челіос розповів про перспективи виступу на Олімпіаді
Хокеїст збірної Китаю: На Олімпіаді хочемо виграти золоті медалі
#Олімпіада-2022

Джерело - rsport.ria.ru.

Захисник збірної Китаю Джейк Челіос налаштований на здобуття золотих медалей на Олімпіаді у Пекіні.

Про це заявив сам гравець.

"Наша команда віддала багато сил, щоби виступити на Олімпіаді. І ми маємо намір працювати ще інтенсивніше, щоб від матчу до матчу виглядати впевнено. У нас є гравці з досвідом виступу у Національній хокейній лізі, і це суттєво збільшує наші шанси. Ми маємо намір здобути повагу з боку хокейної спільноти, а я хочу стати героєм для Китаю та народу цієї країни. Який результат влаштує китайська збірна? Золоті медалі", - зазначив Челіос.

На груповому етапі Ігор-2022 збірна Китаю зіграє зі США (10 лютого), Канадою (12 лютого) та Німеччиною (13 лютого).

Коментарі ()
Популярне зараз
Розклад матчів чоловічого хокейного турніру на Зимових Олімпійських іграх-2022 Розклад матчів чоловічого хокейного турніру на Зимових Олімпійських іграх-2022 18093
Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати 54148 3
Збірна України перемогла Казахстан та вийшла у півфінал Євро Збірна України перемогла Казахстан та вийшла у півфінал Євро 17893 1
Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор 26598 1
Зимові Олімпійські ігри-2022. Розклад біатлонних гонок Зимові Олімпійські ігри-2022. Розклад біатлонних гонок 15413
Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 14866
Рекомендуємо
Як грали договірні матчі в українському футболі 20 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 20 років тому 10900 1
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 15017
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять" 11198
Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки, яка мріє працювати в прес-службі Реалу Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки, яка мріє працювати в прес-службі Реалу 21346 2
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 10462
Барті здолала Коллінз і виграла Australian Open 2022 Барті здолала Коллінз і виграла Australian Open 2022 1046