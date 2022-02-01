Хокеїст збірної Китаю: На Олімпіаді хочемо виграти золоті медалі

Захисник збірної Китаю Джейк Челіос налаштований на здобуття золотих медалей на Олімпіаді у Пекіні.

Про це заявив сам гравець.

"Наша команда віддала багато сил, щоби виступити на Олімпіаді. І ми маємо намір працювати ще інтенсивніше, щоб від матчу до матчу виглядати впевнено. У нас є гравці з досвідом виступу у Національній хокейній лізі, і це суттєво збільшує наші шанси. Ми маємо намір здобути повагу з боку хокейної спільноти, а я хочу стати героєм для Китаю та народу цієї країни. Який результат влаштує китайська збірна? Золоті медалі", - зазначив Челіос.