Головне
Збірна України перемогла Казахстан та вийшла у півфінал Євро
Вчора 22:36 17890 1
Гравці збірної України заспівали Червону руту після виходу в півфінал Євро-2022
Сьогодні 11:00 121
Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор
Сьогодні 07:37 26598 1
Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати
Вчора 22:47 54148 3
Красюк: З Ф'юрі міг би вийти хороший політик в Україні
Вчора 22:31 308
Динамо розгромило Лудогорець у контрольному матчі
Вчора 18:58 1839
Дубль Нереса приніс Шахтарю перемогу над Црвеною Звезда
Вчора 18:01 912
Лемпард - головний тренер Евертона
Вчора 16:17 693
Збірна Польщі призначила нового головного тренера
Вчора 14:38 1949
Мбаппе підписав контракт з Реалом - ЗМІ
Вчора 14:24 1337
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Серед осіб, які прибули на Олімпіаду, за добу виявлено 24 нові випадки зараження COVID-19

Сьогодні 09:48 163 0
Зимова Олімпіада у Пекіні відбудеться з 4 до 20 лютого
Серед осіб, які прибули на Олімпіаду, за добу виявлено 24 нові випадки зараження COVID-19
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

31 січня до Пекіна прибуло 1438 осіб, пов'язаних із проведенням Олімпійських ігор, з них 379 спортсменів та офіційних представників збірних. 

Про це повідомляє офіційний сайт Олімпійських ігор у Пекіні.

За результатами тестування було зареєстровано 24 випадки зараження коронавірусом.

18 випадків зараження було зафіксовано після тестування в аеропорту - 11 із них у спортсменів та представників збірних. Ще шість випадків зараження було виявлено пізніше - п'ять із них у спортсменів.

Актуально: Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор

У заяві на сайті Олімпіади також зазначається, що весь персонал, пов'язаний з її проведенням, повністю ізольований від прямого контакту з навколишнім середовищем, щоб уникнути поширення коронавірусу.

Зимова Олімпіада у Пекіні відбудеться з 4 до 20 лютого.

Коментарі ()
Популярне зараз
Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати 54148 3
Збірна України перемогла Казахстан та вийшла у півфінал Євро Збірна України перемогла Казахстан та вийшла у півфінал Євро 17890 1
Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор 26598 1
Розклад матчів чоловічого хокейного турніру на Зимових Олімпійських іграх-2022 Розклад матчів чоловічого хокейного турніру на Зимових Олімпійських іграх-2022 18093
Зимові Олімпійські ігри-2022. Розклад біатлонних гонок Зимові Олімпійські ігри-2022. Розклад біатлонних гонок 15413
Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 14866
Рекомендуємо
Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів 22078
Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні 17444 3
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 21890
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 13778
Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно 32806 1
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 23945