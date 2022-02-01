Серед осіб, які прибули на Олімпіаду, за добу виявлено 24 нові випадки зараження COVID-19

Зимова Олімпіада у Пекіні відбудеться з 4 до 20 лютого

Джерело - Чемпіон.

31 січня до Пекіна прибуло 1438 осіб, пов'язаних із проведенням Олімпійських ігор, з них 379 спортсменів та офіційних представників збірних.

Про це повідомляє офіційний сайт Олімпійських ігор у Пекіні.

За результатами тестування було зареєстровано 24 випадки зараження коронавірусом.

18 випадків зараження було зафіксовано після тестування в аеропорту - 11 із них у спортсменів та представників збірних. Ще шість випадків зараження було виявлено пізніше - п'ять із них у спортсменів.

У заяві на сайті Олімпіади також зазначається, що весь персонал, пов'язаний з її проведенням, повністю ізольований від прямого контакту з навколишнім середовищем, щоб уникнути поширення коронавірусу.

Зимова Олімпіада у Пекіні відбудеться з 4 до 20 лютого.